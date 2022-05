Perché Cecilia Rodriguez era sul red carpet del Festival di Cannes 2022

La sorella di Belen protagonista in Francia con un abito aderente e provocante, che metteva in mostra il suo fisico perfetto

Tra divi di Hollywood e star del cinema francese ed europeo, al Festival di Cannes 2022 è apparsa pure Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, nonché fidanzata di Ignazio Moser, ha sfilato sul red carpet della prima del film Mascarade, diretto da Nicolas Bedos con Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet. Per l’occasione l’influencer e imprenditrice argentina ha sfoggiato un lungo abito arancione, in raso, con spacco profondo. Un look sensuale impreziosito da gioielli raffinati e ricercati. La 32enne ha optato per degli orecchini lunghi scintillanti e un punto luce sulla fronte che ha illuminato il volto.

Cecilia Rodriguez con il suo fisico perfetto e la sua avvenenza è stata tra le ospiti più ammirate e apprezzate di Cannes 2022. Ma cosa c’entra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip con il Festival del cinema francese? E perché è stata invitata anche se non è proprio un’attrice? A queste domande ha risposto la diretta interessata via Instagram: Cechu è stata chiamata in Costa azzurra dal brand Kilian Paris, specializzato in profumi di lusso.

La spiegazione di Cecilia Rodriguez

Il marchio ha scelto la Rodriguez come sua rappresentante italiana a Cannes. La modella ha spiegato che generalmente a questi eventi – tra cui il Festival del cinema di Venezia – sono i brand più importanti della manifestazione, quasi sempre gli sponsor, a decidere chi invitare.

Star della tv, della carta stampa, dei social network. Non per forza personaggi che lavorano nel mondo del cinema. Non esiste una regola del genere, ha precisato la sudamericana. Grazie al marchio francese Cecilia è stata invitata a Cannes, dove ha sfoggiato una creazione della stilista albanese Lia Stabulla e orecchini e strass di Messika Paris. La cognata di Stefano De Martino ha sfilato sul tappeto rosso da sola, senza il fidanzato Ignazio Moser, rimasto a Milano.

Dopo la passerella Cecilia Rodriguez, insieme ad altri ospiti di Killian Paris e non solo, si è prima concessa una gustosa cena e poi si è scatenata ad un party, dove ha avuto modo di fare nuove ed interessanti conoscenze.