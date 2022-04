Cecilia Rodriguez al veleno: tuoni sull’Isola dopo l’addio di Jeremias

The end, il viaggio di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022 si è già concluso. L’argentino, dopo aver perso al televoto, ha scelto di non proseguire il suo percorso su Playa Sgamada, optando per fare rientro in Italia dai suoi familiari e dalla fidanzata Deborah Togni. Una decisione giunta dopo settimane difficili in cui il giovane, a più riprese, è stato criticato da una larga fetta di pubblico, dagli diversi altri naufraghi e dagli opinionisti in studio (particolarmente caustica Vladimir Luxuria). A non convincere i suoi atteggiamenti considerati spesso sopra le righe. In effetti “Jere” sembra che abbia bisogno di completare il suo percorso di crescita personale. A non pensarla così è però sua sorella Cecilia, che nelle scorse ore, attraverso delle Stories Instagram, si è congratulata con il fratello, spargendo veleno sul reality show.

In primis la modella si è detta d’accordo con la scelta di Jeremias di abbandonare il programma timonata da Ilary Blasi. “Mio fratello ha preso una bellissima decisione. Jeremias ha lasciato definitivamente L’Isola, ha capito che non è il suo mondo. Io devo dire che sono fiera di lui”, ha esordito. Quindi ha fatto piovere altro miele per il congiunto: “Jere è una persona speciale e rara, tante volte la pensa in modo diverso. Ha preso la decisione migliore, mollare e tornare dalle persone che ama. Non devi mostrare più niente“.

Spazio poi a delle puntualizzazioni in cui sono arrivati dei tuoni indirizzati allo show in generale e ai concorrenti in gioco. Cecilia non ha fatto nomi e non è scesa nei particolari, ma ha lasciato intendere a chiare lettere che molti meccanismi e diverse decisioni della trasmissione non le sono affatto piaciute:

“Ha detto che non gli piace fare i reality perché non gli piace la gente che c’è dietro, le liti, la falsità. E non gli piace sporcare gli altri per avere 5 minuti più in video. Bravo però, hai avuto due pa…e così. Non devi avere l’approvazione di nessuno tantomeno del pubblico. Noi ti amiamo così come sei. Potrei parlare tantissime ore dell’Isola, ci sono tantissime cose dietro, davanti… ma basta, sei uscito e sono contentissima”.

Jeremias e L’Isola, un amore mai sbocciato

Non è mai sbocciato il feeling tra L’Isola e Jeremias: non è decollato lo scorso anno, quando subentrò a gioco in corso, e non è decollato nemmeno quest’anno. Il pubblico lo ha bocciato in entrambe le occasioni. Nella puntata del 18 aprile il giovane ha anche fatto un mea culpa, scusandosi per certi atteggiamenti avuti. Anche questo, però, non è bastato: tanti telespettatori si sono riversati sui social e l’hanno attaccato, sostenendo che abbia mostrato alte dosi di incoerenza. Coerentissimo invece sulla scelta di abbandonare definitivamente il gioco senza passare da Playa Sgamada: aveva detto che gli mancava parecchio la fidanzata, a brevissimo potrà riabbracciarla.