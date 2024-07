Tale e Quale. Nuovi nomi per il cast. Chi sono? (c’è sosia di Belen)

Carlo Conti è a lavoro per tanti progetti, in primis Sanremo. Non dimentica però il suo format più di successo, Tale e Quale Show. Proprio in questo periodo si stanno svolgendo i provini per trovare il cast perfetto e continuano a spuntare nomi su chi potrebbe spuntarla e riuscire a firmare il contratto per la trasmissione. Dopo la carrellata di ex gieffini, ora sembra che tra i protagonisti della nuova stagione ci saranno due giovani donne. C’è però un problema: i nomi risultano abbastanza sconosciuti. A lanciare il retroscena è stata Deianira Marzano.

Tra definizione della giuria – che potrebbe vedere ben 2 volti per sostituire il posto storico di Loretta Goggi – e ricerca dei concorrenti, il puzzle per la nuova edizione di Tale e Quale Show si sta componendo pian piano.

Nonostante non abbiamo avuto ancora alcuna notizia ufficiale, sappiamo che la produzione – così come ha fatto nelle scorse stagioni – si è mostrata molto interessata a numerosi ex gieffini.

Mentre Massimiliano Varrese e le sorelle Selassié – tra gli altri – sperano di ottenere un posto dopo i provini delle scorse settimane, c’è chi invece potrebbe essere già molto vicino alla firma del contratto. Sfortunatamente però, non parliamo di nessuno dei nomi discussi ultimamente.

E’ Deianira Marzano a diffondere il rumor. Secondo l’esperta di gossip – che ha pubblicato il retroscena poco fa nelle sue storie Instagram – ci sono due nomi che stanno per entrare nel cast ufficiale del programma di Carlo Conti. Si tratterebbe di Amelia Villano e Giulia Penna.

Da qui, a molti di voi verrà da esclamare un sonoro “Ma chi?“, ed effettivamente non si hanno tutti i torti. Le due, sulla carta, appaiono praticamente sconosciute al pubblico generalista. Sono però due professioniste dello spettacolo, per questo potrebbero essere delle rivelazioni. Conosciamole meglio.

Giulia Penna e Amelia Villano: chi sono?

Giulia Penna è un’influencer romana, classe 1992. Nonostante ai più il suo nome risulterà mai sentito, è molto conosciuta sui social, dove mostra, tra le altre cose, il suo talento nel canto. Proprio grazie alla sua voce, ha potuto maturare diverse esperienze nel mondo della tv, tra cui il Festival di Castrocaro, X Factor e il Wind Summer Festival con Gabry Ponte.

Amelia Villano invece è una speaker radiofonica su Radio Zeta e Rtl 102.5. Qualcuno però la conoscerà soprattutto per un motivo abbastanza evidente: la ragazza è infatti la sosia di Belen Rodriguez. Per questa somiglianza impressionante ha partecipato a numerose trasmissioni in Rai, tra cui proprio Tale e Quale Show. In quell’occasione la ragazza ha ricoperto il ruolo di giurata speciale per una serata, interpretando proprio la showgirl argentina. Anche lei ha talento nel canto, ha infatti tentato di entrare ad Amici e a The Voice.

Insomma, nonostante stiamo parlando di due volti non così popolari, c’è da dire che – se si rivelasse vera – la scelta di ingaggiare Amelia e Giulia nel cast di Tale e Quale Show potrebbe rivelarsi vincente, proprio perché entrambe hanno già un background canoro.

In ogni caso, per sapere se le due saranno davvero tra i protagonisti del programma, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.