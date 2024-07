Tale e Quale, 1° ondata provini: 6 nomi boom, c’è anche Varrese

Carlo Conti chiamato a fare gli straordinari estivi assieme al suo staff per comporre il cast di Tale e Quale Show, fortunato talent che riaprirà i battenti il prossimo autunno e che, salvo colpi di scena, andrà nuovamente ad occupare la casella del prime time del venerdì sera di Rai Uno (la data di inizio è fissata per venerdì 27 settembre). TvBlog ha reso noto che è giunta al termine la prima ondata di provinati. Dunque i lavori proseguono a spron battuto, anche perché l’obbiettivo è quello di chiudere con l’arruolamento di tutti i concorrenti entro la fine del mese di luglio.

Tale e Quale Show 2024, prima ondata di provinati: ecco i nomi

Chi ha già sostenuto il provino? Uno dei nomi caldissimi e di peso è quello di Adriana Volpe, ex concorrente e opinionista del Grande fratello, nonché ex conduttrice de I Fatti Vostri (Rai Due) e di Ogni mattina (Tv8). Sempre restando in orbita ex gieffini, è stato valutato anche l’attore e modello Massimiliano Varrese. Altro volto noto che potrebbe entrare a far parte del cast dopo il provino è quello del conduttore Corrado Tedeschi.

Sempre TvBlog ha fatto trapelare altri tre nomi in merito a coloro che puntano a farsi arruolare e che già si sono cimentati nei casting. Trattasi di due ex veline di Striscia la Notizia, vale a dire la moglie di Bobo Vieri Costanza Caracciolo e la showgirl Elena Barolo, e del comico Beppe Quintale.

La situazione della giuria: manca un nome

Quasi tutto fatto invece per quel che riguarda la giuria. Come è noto ha abbandonato Loretta Goggi, presente fin dalla prima edizione del programma. La cantante ha spiegato di aver preso la decisione di defilarsi per godersi maggiormente la famiglia e la vita privata. Chi la sostituirà andando a fare compagnia ai confermatissimi Cristiano Malgioglio e a Giorgio Panariello?

Il nome su cui Conti avrebbe scelto di puntare sarebbe quello di Alessia Marcuzzi. Ma non sarebbe finita qui perché c’è da trovare un quarto giurato. Al momento si stanno vagliando diversi profili. Anche in questo frangente, così come per il cast dei concorrenti, si chiuderà entro due settimane o poco più.