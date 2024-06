Tale e Quale cast: infornata di ex gieffini, ecco i 12 nomi vip ‘caldi’

Carlo Conti chiamato a fare gli straordinari. Agenda lavorativa fittissima per il conduttore toscano che nelle prossime settimane dovrà sceglie il cast di Tale e Quale Show, ascoltare i brani da portare in gara al Festival di Sanremo 2025 e, nel frattempo, timonare assieme ad Andrea Delogu il Tim Summer Hits che la Rai ha deciso di spostare sulla rete ammiraglia quest’estate. Insomma, ‘King Carlo’ non si annoierà. Per quel che riguarda Tale e Quale, sarebbero già stati effettuati diversi provini dove si sarebbero visti parecchi ex volti del Grande Fratello Vip. Attenzione, GF Vip e non GF e basta. Pare che nessuno dell’ultima edizione del reality sia stato preso in considerazione. Certo la formula vip/nip fa calare le possibilità di vedere ex inquilini della Casa più spiata d’Italia nello show Rai. Qualcuno di noto però c’era, ma nulla.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, si sarebbe presentata ai casting Sophie Codegoni, tra l’altro chiacchieratissima in questo periodo per via della fine della relazione con Alessandro Basciano. Anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi avrebbero sostenuto la prova. E ancora, sarebbero al vaglio i nomi di Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro, Milena Miconi e Patrizia Pellegrino. Quest’ultima è da tre anni che tenta di essere arruolata senza successo. Chissà se questa sarà la volta buona. Tentar non nuoce, recita un saggio adagio…

Il caso delle sorelle Selassié e i provini non orbita ex Grande Fratello

Nutrono delle speranze anche le sorelle Selassié (Jessica, Lucrezia e Clarissa). Le tre ragazze erano date come concorrenti certe nella scorsa stagione di Tale e Quale Show. Invece alla fine sono state scartate. Motivo? Jessica, dopo che fu reso noto il cast, ha raccontato che il programma ha preso la decisione di puntare soltanto su concorrenti singoli mentre loro si erano preparate per partecipare come unica voce. Vedremo se quest’anno Carlo Conti e il suo staff di autori sceglieranno di dare una possibilità alle ‘principesse’. Altri nomi caldi, non in orbita ex GF, sono quelli di Karma B, Nadia Rinaldi, Federico Fashion Style e Rosanna Banfi.