Basciano vede un’altra ma con Sophie è famiglia: accordi e dettagli

La coppia non c’è più e questo è risaputo. Meno noto invece è che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni avrebbero intenzione di continuare ad essere una famiglia per il bene di Celine Blue, la figlia avuta lo scorso anno. Negli ultimi giorni è stato confermato che il ritorno di fiamma non ha avuto un lieto fine. L’ex tronista di Uomini e Donne ed il deejay hanno, dal punto di vista sentimentale, preso nuovamente strade differenti. Era capitato anche mesi fa. Allora, però, Basciano spiegava di voler lottare con tutte le sue forze per recuperare il rapporto. Oggi, secondo quanto riferisce Chi Magazine, ci sarebbe una situazione del tutto diversa. Anche lui avrebbe compreso che la love story non può funzionare. Tant’è che già starebbe frequentando un’altra dona, così come la Codegnoni starebbe vedendo un lui.

Riassumendo, i due ex hanno capito di non essere fatti per stare insieme in modo duraturo. Al netto di ciò avrebbero deciso di continuare ad avere buoni rapporti e, per quanto più possibile, di essere una famiglia per la loro piccina. Per il resto libertà per entrambi di rifarsi una vita. Sophie, stando alle ultime indiscrezioni e paparazzate, starebbe vivendo un’avventura con l’attore Aròn Piper, protagonista della serie tv Netflix Elite. La conoscenza risalirebbe alla settimana della moda di Milano. In particolare l’incontro sarebbe avvenuto al Lucid, un club privato in centro al capoluogo lombardo.

Anche Basciano avrebbe già voltato pagina. Sempre Chi Magazine ha rivelato che il deejay avrebbe la testa a Ibiza in quanto sotto al sole delle Baleari avrebbe fatto un’interessante conoscenza: sarebbe stato colpito da una ragazza con la quale si starebbe frequentando.

Sophie pare che sappia tutto. “Non c’è l’intenzione di ferire”, si legge su Chi Magazine, che ha assicurato che i due ex non hanno alcuna intenzione di ripiombare in una battaglia sterile come quella combattuta mesi fa, con tanto di ospitate televisive velenose in cui si sono accusati pubblicamente delle peggiori cose. Adesso la priorità di entrambi è trovare un equilibrio tra ex e far sentire comunque del calore familiare alla piccola Celine Blue.