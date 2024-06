Tale e Quale: via Loretta Goggi, entrano due nuovi giurati. Chi?

Sono passate ormai settimane dall’annuncio dell’addio di Loretta Goggi a Tale e Quale Show, trasmissione in cui ha ricoperto – dalla prima edizione fino a oggi – il ruolo di capitana della giuria. La showgirl, come sappiamo, vuole dedicare del tempo alla sua famiglia, in particolare con suo nipote nato da poco. Carlo Conti allora si è messo subito a lavoro alla ricerca del nome perfetto per sostituire quella che era uno dei pilastri del suo programma. Ora, Tv Blog ci fa sapere che un solo giurato…potrebbe non bastare.

Loretta Goggi, lo scorso 24 maggio, aveva reso nota la decisione: lasciare Tale e Quale Show dopo 13 anni. Stiamo parlando di una notizia clamorosa che, inevitabilmente, andrà a rivoluzionare – anche se solo parzialmente – uno dei programmi storici di Rai 1.

Così, il team autoriale della trasmissione si è messo subito alla ricerca della figura più adatta a sostituire quella che era – possiamo dirlo – la colonna portante della giuria. Già nei giorni scorsi Tv Blog aveva parlato di una possibile rosa di nomi sulla quale lo stesso Carlo Conti stava ragionando. Ora, sempre lo stesso sito, ci fa sapere che una decisione potrebbe essere stata presa. C’è però, una novità.

Mentre due settimane fa si parlava di una serie di volti femminili tra cui scegliere la giurata perfetta, al momento si starebbe invece pensando non a uno, ma ben due nomi per sostituire Loretta Goggi. In questo caso, si tratterebbe di una coppia “mista”, quindi un uomo e una donna. Di chi stiamo parlando?

I due nuovi giurati

Per quanto riguarda la donna che potrebbe sedere al tavolo al fianco di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, è quasi certo il nome di Alessia Marcuzzi. La showgirl era già apparsa tra le papabili sostitute di Loretta Goggi e ora, Tv Blog conferma l’indiscrezione.

In questo caso quindi, la presentatrice metterebbe in pausa la sua carriera da “solista” e, in attesa di iniziare l’avventura di un nuovo varietà nel 2025, prenderebbe il ruolo di giurata. Inoltre, aggiunge il sito, non è da escludere neanche una sua partecipazione a Sanremo, sempre al fianco di Carlo Conti.

Passando invece al volto maschile che potrebbe trovarsi dietro al bancone di Tale e Quale Show, attualmente non si hanno nomi sui quali discutere. Certo, pensandoci, se Conti dovesse utilizzare sempre lo stesso modus operandi, potremmo ipotizzare che il conduttore vada a scegliere il nuovo giurato tra i numerosi amici che ha nel mondo dello spettacolo, magari un Pieraccioni o un Masini… staremo a vedere.