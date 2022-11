By

L’ultima edizione di Tale e Quale Show si sta rivelando un grande successo: ogni puntata, in onda il venerdì sera su Rai Uno, è seguita da ben quattro milioni di telespettatori. Tra i punti forti del programma le continue liti tra il giurato Cristiano Malgioglio e la concorrente Valeria Marini. Ogni discussione, condita da critiche feroci e frecciatine pungenti, appassiona il pubblico. Eppure i due sono grandi amici da anni: tutti gli scontri sono dunque preparati a tavolino?

A quanto pare no e a farlo sapere Gianna Orrù, la madre 84enne di Valeria Marini, al settimanale Nuovo Tv:

“Loro sono grandi amici, Cristiano ha voluto fortemente Valeria nel programma. La gente, quando mi incontra, mi chiede se i loro siparietti siano studiati a tavolino, però io rispondo che sono tutti veri. Basta guardare mia figlia negli occhi per capire che ci rimane male”

La madre di Valeria Marini contro Cristiano Malgioglio

Gianna Orrù è per questo motivo stufa del comportamento di Cristiano Malgioglio, tanto da aver invitato il paroliere a smetterla di essere così cattivo nei confronti della figlia a Tale e Quale Show:

“Secondo Malgioglio bastonare Valeria è un’idea geniale. Ma io tutto questo genio sinceramente non lo vedo perché mia figlia è una donna sensibile e soffre. Lei sta al gioco ma è un po’ contrariata e mortificata. Mia figlia lavora sodo tutta la settimana per dare il meglio di sé sul palco”

La madre di Valeria Marini ha poi aggiunto:

“I giudizi dei cosiddetti esperti lasciano il tempo che trovano: quello che conta è l’apprezzamento del pubblico. Quando c’è Valeria in tv gli ascolti si alzano. È l’unico personaggio famoso di questa edizione e gli altri sono solo aspiranti tali”

Nella trasmissione di Carlo Conti Valeria Marini ha indossato i panni di svariati personaggi: da Shakira a Patty Pravo, da Madonna a Cher. Nessuna esibizione ha però convinto più di tanto Cristiano Malgioglio, che in una puntata ha addirittura invitato la produzione di Tale e Quale Show a chiamare un esorcista. I voti dell’artista sono sempre piuttosto bassi tanto che Valeria è agli ultimi posti della classifica.

Nonostante la lunga carriera la Marini non smette di mettersi in gioco: negli ultimi anni è stata principalmente protagonista di reality show in Italia e Spagna. Ha partecipato tre volte al Grande Fratello Vip, poi a Supervivientes (l’Isola dei Famosi spagnola), Temptation Island Vip, Uomini e Donne, Notti sul ghiaccio.

Non solo Tale e Quale Show: Gianna Orrù ha parlato nell’intervista rilasciata alla rivista di Riccardo Signoretti pure di Eddy Siniscalchi, il fidanzato 35enne di Valeria Marini. Insieme da sette mesi la coppia è davvero molto affiatata. La signora ha precisato di non conoscere molto il ragazzo ma di essere felice del periodo magico che sta vivendo la Marini, che con giornalista e fan non ha nascosto di pensare alle nozze con la sua dolce metà.