Valeria Marini e il problema agli occhi: “Non vedo più come prima”

By

Valeria Marini è sempre energica, vivace, esuberante. Come tutti, però, anche la soubrette sarda deve fare i conti con alcune difficoltà e problemi di salute. Un anno fa la showgirl – tra i protagonisti di Tale e Quale Show 2022 ma in passato concorrente al Grande Fratello Vip e a Supervivientes – è stata operata all’occhio per un foro maculare.

Come va adesso? Non propriamente bene, come spiegato da Valeria Marini al settimanale Confidenze:

“Va così, così. Non vedo più come prima. Ma ringrazio il cielo di aver salvato l’occhio”

La soubrette ha confidato di aver ricevuto un prezioso aiuto dai suoi gatti, due persiani cincillà che sono sempre accanto alla prima donna del Bagaglino. Ma Valeria Marini può contare pure sulla sua famiglia, sulla madre Gianna Orrù, e sul nuovo fidanzato Eddy Siniscalchi.

Valeria Marini ha ritrovato il 35enne – di professione imprenditore e broker finanziario – la scorsa estate. Dopo un breve flirt i due sono stati travolti dalla passione. Pur avendo entrambi vite frenetiche, con continui spostamenti, Valeria ed Eddy riescono sempre a trovare il modo per stare insieme e ritagliarsi attimi di grande passione.

L’operazione agli occhi di Valeria Marini

Nel 2021 Valeria Marini è stata operata d’urgenza per un foro maculare abbastanza grave a causa del quale ha rischiato di perdere l’occhio sinistro. L’ex gieffina ha raccontato di aver scoperto la patologia uscita da Supervivientes (Isola dei Famosi spagnola) perché i medici del programma dopo aver effettuato dei controlli di routine le dissero di aver riscontrato qualcosa di anomalo nell’occhio consigliandole di fare una visita oculistica più approfondita.

Inizialmente la diretta interessata aveva preso sottogamba la segnalazione ma poi quando si è resa conto che giorno dopo giorno vedeva sempre peggio si è decisa ad andare dall’oculista. Il foro maculare è una lesione in un’area della retina che compromette la visione. Si tratta di una patologia dell’interfaccia vitreo-retinica e può essere di origine traumatica oppure legato all’invecchiamento del corpo vitreo.

Quali sono i primi sintomi del foro maculare? Inizialmente compaiono delle metamorfopsie, cioè la visione distorta degli oggetti, e poi un’alterazione della visione centrale. Nei casi più gravi vi è la perdita della visione centrale caratterizzata dalla percezione di un buco nero.