Valeria Marini e il rischio di perdere la vista: “Dovevo dire no al reality”

Qualche settimana fa è stata diffusa un’importante notizia sulla salute della showgirl 54enne Valeria Marini. Questa, lo scorso 26 ottobre, ha pubblicato una storia Instagram in cui si è mostrata con una benda all’occhio insieme ad un’equipe medica. Questo è stato il modo con cui la soubrette ha svelato al suo milione di followers di essere stata operata all’occhio. Ma cosa è successo alla Marini? E cosa c’entra il reality spagnolo “Supervivientes”? Andiamo con ordine.

Valeria Marini e l’intervento, “Avevo una paura folle”

Valeria Marini ha ripercorso i momenti che l’hanno portata a essere operata d’urgenza alla retina ai microfoni del settimanale “Chi”. L’attrice e conduttrice ha spiegato che ha scoperto di avere problemi all’occhio a marzo 2021 in Spagna, poco prima della sua partecipazione alla versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”, “Supervivientes”. Qui la Marini è stata protagonista di una rissa sfiorata. Secondo la diretta interessata anziché mettere la situazione in stand by sarebbe stato meglio evitare e intervenire subito:

“Il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia. A saperlo prima avrei dovuto evitare “Supervivientes”, però è andata così.”

A questo punto, racconta la Marini, la situazione è emersa nella sua gravità. Il suo dottore, Luca Iacobelli, le ha detto che si sarebbe dovuta operare. La soubrette, però, ha temporeggiato, forse perché stava sottovalutando la sua condizione o semplicemente per paura. Dopo qualche mese questa attesa ha costretto l’ex primadonna del Bagaglino a rischiare di perdere la vista e operarsi d’urgenza ad ottobre 2021. Ecco le parole dell’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori:

“Era estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare…Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento d’urgenza perchè quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio.”

Il disturbo che ha afflitto la Marini è un foro maculare, ossia una lesione di una parte della retina. Come ha più volte sottolineato Valeria, la paura dopo questa diagnosi è stata forte, portandola addirittura a cercare scuse per rimandare l’intervento:

“Una paura folle. Infatti ho anche cercato la scusa per non farlo: ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo: “Mi sono dimenticata dell’intervento, non posso, rimandiamo”. E loro: “Non ci provare”. Insomma non c’era via d’uscita. Meglio così, le paure vanno affrontate”.

Valeria Marini, le sue condizioni oggi

A circa due settimane dall’intervento Valeria sembra stare meglio.

“Piano piano mi sto riprendendo, ma con la massima gradualità. Devo tenere la benda almeno per dieci giorni. Mi sento un po’ tigre in gabbia, devo dire la verità!”

La showgirl ha confessato che non è facile vivere per un po’ lontana dai riflettori e dalla vita mondana a cui è abituata da anni. La Marini ha commentato un piccolo sgarro che si è concessa di recente: un’uscita con Alfonso Signorini, durante la quale è apparsa senza benda:

“Una delle poche uscite della settimana. Avevo tolto la benda perché pensavo di poterlo fare e invece al controllo in ospedale mi hanno sgridata, così l’ho rimessa. Adesso sto tranquilla come dice il dottore.”

L’ex gieffina ha anche avuto l’opportunità di commentare l’attuale edizione del GF Vip, svelando chi sono i suoi concorrenti preferiti:

“Mi piace Carmen Russo. Poi trovo molto abile Soleil. La Ricciarelli è favolosa, una donna tutta d’un pezzo.”

La Marini ha concluso elogiando la conduzione “gioiosa” di Signorini e la schiettezza dell’opinionista Sonia Bruganelli. Non è mancato anche un commento sulla sua partecipazione al GF Vip del 2020 e sulla sua rivalità con Antonella Elia: “È stato un po’ pesantino. Forse avrei preferito farlo quando non c’era la Elia”.