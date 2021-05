Valeria Marini, quasi rissa a Supervivientes e si becca un “vecchia pazza”

Valeria Marini ha litigato in maniera furiosa a Supervivientes, e quasi ci scappava un remake dello scontro tra Aida Yespica e Antonella Elia. La showgirl non ha avuto vita facile sull’Isola dei Famosi spagnola, il suo carattere non è piaciuto proprio a tutti e ci sono stati diversi scontri. Nella puntata andata in onda ieri sera Valeria Marini è stata eliminata a Supervivientes, però è ancora in gioco. Come è possibile? Semplice, anche in Spagna esiste l’ultima spiaggia e si chiama Playa Destierro. Anche lì possono restare solo due concorrenti quindi c’è un televoto in corso fino a lunedì sera, quando si scoprirà se Valeria rimarrà in gioco o meno.

Intanto nella puntata di ieri hanno mostrato un video dello scontro tra Valeria Marini e Lara Sajen a Supervivientes, che oggi sta facendo il giro dei social. L’altra concorrente è una cantante e attrice spagnola e la discussione è nata da un rimprovero di Lara a Valeria di non aver coperto in modo appropriato i suoi bisogni. Questo ha scatenato il litigio, ma poi le due se ne sono dette di tutti i colori. Lara Sajen ha tentato di discutere con Valeria, ma lei ha rifiutato il confronto iniziando a cantare e facendo finta di non ascoltare. Per questo la cantante spagnola ha perso la calma e ha dato della maleducata alla Marini, iniziando a elencare una serie di accuse verso di lei.

Valeria ha negato ogni cosa e non ci ha visto più quando Lara le ha detto di aver sporcato vicino al bagno. “Non ti permettere, stai mentendo”, ha urlato la Marini all’indirizzo dell’altra. Lara non è rimasta in silenzio e ha fatto notare che Valeria nega sempre tutto, ogni rimprovero e ogni accusa. La showgirl ha replicato dandole della pazza e della bugiarda, ma si è beccata un “Vai, vecchia pazza” dalla Sajen. A questo punto Valeria ha perso le staffe: “Non ti azzardare a offendermi un’altra volta. Stai zitta, ma basta. Calmati. Sono finite le tue bugie”.

La Marini era un fiume in piena, quindi ha iniziato a dire all’altra che lei ha una storia e di averla raccontata, al contrario suo. Ha aggiunto di essere amata da tutti, da donne e da bambini e ha chiesto a Lara quale fosse la sua storia. O magari intendeva carriera, conoscendo i suoi trascorsi nei reality show italiani e le sue discussioni. Valeria Marini e Lara Sajen a Supervivientes si sono avvicinate spesso, ma non sono mai venute alle mani per fortuna.

Lo scontro è andato avanti, fino a quando Valeria ha spostato la discussione sull’aspetto fisico, facendo un paragone tra lei e Lara Sajen. Per cui, indicandole la pelle sulla pancia, ha detto: “Tu mi hai detto vecchia pazza ma guardati tu e ora guarda il mio corpo, guardalo! Tu sai solo parlare male delle persone”. L’ennesimo scontro di Valeria Marini a Supervivientes che va ad aggiungersi agli altri già avuti.