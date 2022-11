Tale e Quale Show rinato grazie a Malgioglio (e non solo)

Sono passati dieci anni dall’esordio di Tale e Quale Show su Rai Uno – è stato trasmesso la prima volta nel 2012 – eppure il programma continua a piacere e ad appassionare. L’ultima puntata della trasmissione, quella andata in onda venerdì 4 novembre, è stata seguita da oltre quattro milioni di telespettatori con quasi il 25% di share. Numeri importanti che confermano che il pubblico non è stanco delle imitazioni proposte dai concorrenti di Carlo Conti.

In realtà non è sempre stato così. Per svariato tempo lo show ha dovuto fare i conti con un calo e una staticità non indifferenti. Negli ultimi due anni, però, Tale e Quale Show ha avuto una vera e propria rinascita. Gran parte del merito va a Cristiano Malgioglio, giurato della trasmissione dal 2021.

Il paroliere e opinionista tv ha dato la giusta sferzata al format con i suoi commenti pungenti e cattivelli ma spesso veritieri e obiettivi. Per anni la giuria, capitanata da Loretta Goggi presente fin dalla prima edizione, è stata eccessivamente buonista e noiosa, preoccupata a non calpestare troppo i partecipanti in gioco.

Tra complimenti, bravo e chapeau Tale e Quale Show ha sfiorato la monotonia. Invece la presenza di Cristiano Malgioglio ha regalato ritmo e acceso numerose dinamiche che portano a far parlare anche a distanza di giorni dall’effettiva messa in onda.

L’ennesima prova del talento di zia Malgy, vero e proprio animale televisivo oltre che artista profondo e sensibile. Del resto non è un caso se l’edizione più bella del Grande Fratello Vip resta la seconda, quella alla quale ha preso parte proprio Cristiano Malgioglio (come dimenticare uccelli, banane e la terrificante notte di Halloween?).

Gli altri elementi di forza di Tale e Quale Show

La rinascita di Tale e Quale Show è stata possibile inoltre grazie ad altri piccoli accorgimenti che hanno reso lo spettacolo più interattivo e dinamico. L’introduzione del quarto giudice/imitatore, ad esempio, ha cambiato le carte in tavola. Recitando una parte si può essere più provocatori nei confronti dei Vip. In passato, invece, questo ruolo veniva ricoperto dall’ospite in promozione che, per ovvie ragioni, non poteva lasciarsi andare troppo nei giudizi.

E poi i nuovi concorrenti scelti da Carlo Conti. Insieme al suo team di autori il conduttore ha iniziato a puntare su volti amati dai giovanissimi, reduci da reality show, in modo da ottenere una fetta di pubblico importante che vota e commenta sui social network. Personaggi come Pierpaolo Pretelli, Pago, Rosalinda Cannavò, Francesco Monte, Stefania Orlando, Ciro Priello hanno sicuramente fatto la differenza.

Senza dimenticare la comicità assicurata con partecipanti sopra le righe, ai quali è impossibile resistere. Lo scorso anno Biagio Izzo, oggi Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Le loro esibizioni tragicomiche, tra le più attese di settimana in settimana, intrattengono e divertono e regalano risate a crepapelle.