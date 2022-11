Non c’è pace tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi a Tale e Quale Show 2022. I due giurati del programma di Rai Uno di Carlo Conti continuano a punzecchiarsi e bisticciare in diretta. Questa volta al centro della faida l’ultima imitazione di Valeria Marini, quella di Madonna sulle note di Vogue. Chi segue bene la trasmissione sa che zia Malgy non è di certo il fan numero uno della soubrette, che stronca di puntata in puntata.

Dalla sua parte Valeria Marini gode del favore di Loretta Goggi, che apprezza i suoi sforzi e il suo impegno per superare i suoi limiti. Quando la concorrente ha voluto ringraziare la sua truccatrice e il lavoro dei coach Cristiano Malgioglio ha risposto piuttosto contrariato: “Mi dispiace ma non c’entri nulla con il trucco”.

È così intervenuta Loretta Goggi: “Cristiano, qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore”. Secca la replica di Malgioglio: “Anche io lavoro ore ed ore per truccarmi”. “No, ma loro lavorano in un altro modo, noi ci divertiamo a truccarci così. Loro si fanno un bel m…per preparare i concorrenti. Quando tu distruggi regolarmente tutti togli anche gratificazione e valore ai nostri coach”.

Loretta Goggi è poi passata a menzionare i vari coach di Tale e Quale Show e a sottolineare la bellezza del fisico di Valeria Marini ma è stata di continuo interrotta da Cristiano Malgioglio. Un atteggiamento che ha spinto l’attrice, cantante, imitatrice prima a fulminare il collega poi a sbottare con fare deciso: “Non parlo più!”.

Cristiano Malgioglio si è lasciato scappare un risolino mentre Valeria Marini l’ha bacchettato: “Scusa, sta parlando la regina!”. Loretta Goggi non l’ha però presa bene e stizzita ha puntualizzato: “Non fa niente, tanto qui, regine, imperatori. Va bene così, basta“. Carlo Conti ha invitato la giurata a finire il suo discorso ma all’inizio Loretta è stata irremovibile per poi rimarcare che la Marini ha fatto un buon lavoro.

Lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi a Tale e Quale Show non è passato inosservato sui social network. Su Twitter alcuni si sono schierati dalla parte del primo rimarcando che è l’unico giurato vero in studio, l’unico senza peli sulla lingua, e hanno criticato il fare eccessivamente permaloso di Loretta.

Altri hanno appoggiato la Goggi, evidenziando una certa pesantezza da parte di Cristiano, che secondo qualcuno si lascerebbe andare a commenti troppo cattivi nei confronti dei protagonisti di Tale e Quale Show.