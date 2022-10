Con Cristiano Malgioglio la polemica è sempre assicurata. A Tale e Quale Show il famoso paroliere sa come scatenare discussioni e litigi con la sua lingua tagliente. Nel corso della seconda puntata, andata in onda su Rai Uno venerdì 7 ottobre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un battibecco con la collega Loretta Goggi. Zia Malgy ha fatto delle osservazioni che non sono piaciute alla storica giurata del format tanto che il conduttore Carlo Conti è stato costretto a intervenire per calmare le acque.

Tutto è partito dall’esibizione di Samira Lui che ha dovuto indossare i panni di Rihanna. Una performance che è piaciuta al pubblico – molti in studio si sono addirittura alzati in piedi – e a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Di tutt’altro parere, invece, Cristiano Malgioglio, che senza peli sulla lingua ha detto: “Non hai neanche il tacco di Rihanna”.

La lite tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi a Tale e Quale Show

Una frase che ha scatenato i ‘bu’ tra i telespettatori ma Malgioglio è andato avanti, dritto per la sua strada. Quando Samira Lui l’ha invitato a commentare il perfetto trucco e parrucco più che la voce Cristiano ha affermato: “Ascoltami, per quanto riguarda trucco e parrucco qui c’è Loretta che è molto più esperta”. Frase che non è particolarmente piaciuta alla Goggi, che ha replicato stizzita: “Ma pure di voce io sono esperta, oh”.

“Ho studiato canto, pianoforte…”, ha aggiunto Loretta Goggi mentre Cristiano Malgioglio ha sottolineato che la giurata si complimenta spesso per il lavoro dei truccatori e parrucchieri di Tale e Quale Show. Dal volto della 72enne è stato impossibile non notare una certa contrarietà, che ha spinto Carlo Conti ad intervenire.

Il conduttore Rai ha precisato che molto probabilmente Cristiano Malgioglio si riferiva alla lunga carriera di Loretta Goggi come imitatrice: per decenni si è sottoposta a svariate trasformazioni. Così Carlo Conti ha riportato la calma in studio e la lite non è degenerata. Molti utenti su Twitter si aspettavano un colpo di scena, magari con l’uscita di uno tra Malgy e la Goggi.

Per fortuna si è passati alla successiva esibizione, dove Cristiano ha continuato a dare giudizi diretti e puntigliosi, lontani da ogni forma di buonismo. Anche per questo l’artista è molto apprezzato dalla maggior parte degli spettatori di Tale e Quale Show.