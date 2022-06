Cristiano Malgioglio conduttore per un nuovo programma Rai: i dettagli

Vi ricordate A raccontare comincia tu, l’ultimo show Rai di cui è stata protagonista la compianta e indimenticabile Raffaella Carrà? Rai Tre sarebbe pronta, a quanto pare, a riportare il format (o qualcosa di molto simile) in onda, questa volta con un’altra icona LGBT al centro.

In base alle ultime indiscrezioni riportate da Il Giornale, infatti, sembra proprio che Cristiano Malgioglio sia pronto ad imbarcarsi in una nuova avventura televisiva, questa volta tutto da solo. Sarebbe infatti previsto già per la prossima stagione autunno/inverno un programma (per il momento senza titolo) dove vedremo il cantante accogliere nel salotto di casa una serie di vip e celebrità per quattro chiacchiere in leggerezza. Un vero e proprio “one man show”, dunque, in arrivo dopo anni in cui Malgioglio si è dovuto accontentare di ruoli di spalla comica o di semplice opinionista.

Come ricorda anche Il Giornale, la trasmissione di Malgioglio è solo una delle tante novità che Mamma Rai ha in serbo per i telespettatori per la prossima stagione televisiva. Per esempio risulta già confermato da tempo il nuovo programma di Rai Due di Pierluigi Diaco, Bella Ma, che prenderà il posto di Detto Fatto di Bianca Guaccero e che parlerà del confronto fra Generazione Z e i boomer. A seguire andrà in onda Nei tuoi panni, nuova trasmissione di Mia Ceran.

Come ha fatto Cristiano Malgioglio ad avere un programma tutto suo

In modo non molto diverso da Orietta Berti, negli ultimi anni Malgioglio si è ritagliato in televisione un ruolo sempre più importante, diventando un vero prezzemolino. Le sue incursioni, le sue ospitate e le sue partecipazioni a reality vari ed eventuali ormai non si contano.

L’immagine di Malgioglio è ormai strettamente legata al suo essere una sorta di meme vivente, alle sue battute e alla sua personalità stralunata. Caratteristiche che l’hanno reso, giusto per fare un esempio, uno dei membri più azzeccati per il tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

La consacrazione definitiva di “Zia Malgy” è però probabilmente arrivata solo con la co-conduzione di Eurovision Song Contest 2022 al fianco di Gabriele Corsi, dove l’artista ha dato dimostrazione di avere dei tempi comici praticamente perfetti. Malgioglio riuscirà, a questo punto, a reggere tutto il peso di un programma su di sé senza appigli esterni? Ai posteri l’ardua sentenza.