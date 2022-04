Bianca Guaccero passa a Rai 1? Ma ex naufraga potrebbe soffiarle il posto

Bianca Guaccero dopo Detto Fatto condurrà un programma su Rai Uno? Oggi sono spuntati più di un rumor sul futuro della conduttrice in tv. Stamattina il settimanale Oggi ha parlato della possibile sostituta a Detto Fatto. Il cammino di Bianca Guaccero e Detto Fatto si separerà, si fa sempre più certa questa ipotesi. Potrebbe essere davvero l’ultima stagione insieme nei pomeriggi di Rai Due, ma gli autori del programma si starebbero preparando a scrivere un nuovo capitolo del contenitore pomeridiano della seconda rete.

Chi dovrebbe sostituire la Guaccero è un volto già visto di Rai Due, ma cosa farà invece Bianca? Ci ha pensato Dagospia nella rubrica A lume di Candela a svelare le ultime voci di corridoio sul futuro in Rai della conduttrice. Bianca Guaccero dovrebbe condurre un programma estivo su Rai Uno, che prenderà il posto di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Il nome di questa trasmissione è Camper, occuperà la fascia oraria del mezzogiorno estivo ed è un nuovo format.

Bianca Guaccero potrebbe passare su Rai Uno con Camper, dunque. Un programma che racconterà le vacanze degli italiani. Alla conduzione in realtà c’è già un nome, Tinto, ma non sarà da solo. La produzione sta scegliendo anche un volto femminile, per il quale è in corsa pure la Guaccero. Lei sarebbe in pole position, ma non è l’unico nome in circolazione. Chi potrebbe farle le scarpe? Tra gli altri nomi per la conduzione di Camper c’è anche quello di una fresca ex naufraga dell’Isola dei Famosi: Roberta Morise.

Roberta Morise punta a Tale e Quale Show? Il gossip sull’ex Carlo Conti

A proposito di Roberta Morise, il settimanale Oggi ha svelato una chicca di gossip sulle sue intenzioni in televisione. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, infatti, pare che la Morise stia puntando a un programma del suo ex fidanzato. Di chi si tratta? Del più famoso: Carlo Conti. L’ex naufraga starebbe pensando di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Un programma nell’estate di Rai Uno potrebbe abituare il pubblico alla sua presenza sulla prima rete per poi averla in autunno a Tale e Quale…