Tale e Quale, Gaudiano punge: “Amici? Per fortuna non mi presero”

Luca Gaudiano, il vincitore di Tale e Quale Show 2023, sta rilasciando le sue prime interviste dopo la vittoria e in una di queste si è lasciato andare a una stoccata per determinati talent show. In particolare, il cantante di Foggia si è espresso su Amici di Maria De Filippi. In una lunga intervista per Super Guida Tv, ha ripercorso anche il momento della vittoria, svelando le sue prime emozioni, e ha parlato dei progetti futuri e delle competizioni nate nel programma. Ma partendo dal suo commento su alcuni talent show, ha ammesso di aver fatto i provini per entrare nella Scuola di Maria De Filippi.

Gaudiano avrebbe voluto, quando era “molto più piccolo”, partecipare al talent show di Canale 5. Ma oggi crede di essere solo fortunato a non essere stato accettato come nuovo allievo. Ecco cosa dichiara quando gli viene chiesto di dire la sua sui talent come X Factor e Amici:

“Mi sento di dire, anche fortunatamente, non mi hanno mai preso. Credo sia soggettivo che propongono ottime proposte musicali, i progetti di successo arrivano dopo molto tempo quando l’artista trova una propria strada. Non ho mai visto di buon occhio quel tipo di percorso, il fatto che riescano a fare grandi numeri non significa che siano percorsi di qualità”

Dunque, il vincitore di Tale e Quale Show 2023 non crede che quello fatto ad Amici di Maria De Filippi sia un percorso di qualità. Eppure proprio da quella Scuola sono usciti volti che fanno ormai parte del panorama musicale italiano da veri protagonisti. E probabilmente avendo davvero ottenuto quei “grandi numeri” saranno riusciti a metterci della qualità nel percorso, solo di passaggio, fatto nel talent show.

Luca Gaudiano dopo Tale e Quale: la ‘lotta’ con Lorenzo Licitra

Quali sono le prime emozioni provate da Luca Gaudiano quando ha saputo di essere vincitore di Tale e Quale Show 2023? “Felicità e gioia”, è ciò che ha provato il cantante, che sta vivendo proprio un periodo d’oro. Una vittoria che arriva dopo un lungo percorso, in cui ogni settimana i concorrenti sono stati messi “fortemente alla prova”. E fa notare quanta fatica c’è “dietro il lavoro” del programma, relative anche alle ore di trucco.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte, nel 2021, Luca ha continuato negli anni a lavorare tutti i giorni, in particolare a teatro con i musical. Gaudiano racconta anche come è entrato a far parte del cast di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Ha preso parte a un’audizione a giugno e poi ha saputo che era uno dei concorrenti dal profilo ufficiale di Instagram del conduttore.

“Tra i nomi c’ero anche io ed è stata una cosa improvvisa che mi ha spiazzato ma mi ha riempito di gioia e di adrenalina per tutto quello che sarebbe arrivato. Ci ho riflettuto molto se partecipare e poi ho messo da parte le eventuali paure e ansie perché un percorso come il mio a livello cantautorale poteva essere visto come un downgrade (partecipare ad un programma di varietà) invece per me è stato un upgrade”

Luca Gaudiano non nega che aveva intuito che tra lui e Lorenzo Licitra c’era il vincitore. Non ha mai visto, però, la loro ‘lotta’ come una competizione in negativo. Anzi, tra loro c’è sempre stato “tanto gioco e intesa”. Infatti, tra Gaudiano e Licitra a Tale e Quale Show 2023 è nata un’amicizia.

Luca Gaudiano: Sanremo e Tale e Quale Show – Il Torneo con Spadaccino

Ma a chi ha dedicato la sua vittoria? Alla famiglia e alla sua compagna Jessica, che lo affianca anche sul lavoro. Nel corso di questa intervista, viene fatto notare a Gaudiano che Marco Mangoni sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Attraverso questo dettaglio, gli viene chiesto se parteciperà in futuro all’evento musicale italiano più atteso dell’anno:

“È un palco ambito da tutti. Sarebbe presuntuoso dire che non ambisco a questo palco. Sarebbe bellissimo tornare dopo la vittoria di Sanremo Giovani ma ogni progetto discografico mostra degli alti e bassi e deve essere una direzione artistica a interessarsi al mio progetto e in quel caso non mi tirerei indietro e farei ascoltare le mie canzoni”

Per quanto riguarda i progetti futuri, Gaudiano parla dell’eventualità di diventare un presentatore o autore di programmi televisivi. In questo momento, è impegnato con il teatro e, in particolare, la tournee della Compagnia della Rancia e la regia di Mauro Simone.

Infine, viene ricordato a Gaudiano che venerdì prossimo andrà in onda Tale e Quale Show – Il Torneo, dove sarà presente anche Antonino Spadaccino, il quale è originario della sua stessa città.

“Ci siamo sentiti ma tra di noi non c’è nessuna sfida. Lo stimo da tempo, ha portato il nome della nostra città alla ribalta nazionale in senso positivo molto prima di me con Amici, Tale e quale. I nostri percorsi sono stati in qualche modo analoghi ma portiamo avanti progetti diversi e lo stimo per le sue qualità e il suo talento. Non vedo l’ora di conoscerlo di persona perché ci siamo sentiti solo per messaggi”

Dunque, nessun senso di competizione neanche con Spadaccino. Anzi, Gaudiano si complimenta con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, tanto che non vede l’ora di incontrarlo.