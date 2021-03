Gaudiano vince Sanremo Giovani 2021: “Dedico la vittoria a mio padre”

La quarta serata di Sanremo 2021 è stata aperta dalla gara tra i cantanti delle Nuove Proposte con la proclamazione della settantunesima edizione del Festival. Gaudiano ha vinto Sanremo Giovani 2021. A votare sono stati la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa tv, radio e web, e il televoto da casa. All’esito delle votazioni è stata stilata la classifica delle quattro canzoni in gara che ha visto, oltre Gaudiano che ha vinto, al secondo posto Davide Shorty seguito da Folcast e Wrongonyou, rispettivamente alla terza e alla quarta posizione. A incoronare vincitore Gaudiano di Sanremo Giovani 2021 è stata Beatrice Venezi, la giovanissima direttore d’orchestra che durante la conferenza stampa di oggi ha dichiarato di sentirsi un po’ una madrina per le Nuove Proposte che ha seguito in prima persona. Inoltre le loro aspettative e le loro ambizioni le hanno ricordato di quando era piccola e sognava il podio.

Amadeus e Beatrice Venezi hanno annunciato il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa a Wrongonyou con la canzone Lezioni di Volo. Il premio Lucio Dalla è andato, invece, a Davide Shorty con la canzone Regina. Poco prima di lasciare il palco dell’Ariston da vincitore delle Nuove Proposte, Gaudiano ha dedicato la vittoria al padre morto:

“Qualcosa di eccezionale quello che è successo. Dedico con il mio cuore questa vittoria a mio padre, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qua con me”

Inizialmente era otto, poi sono diventati quattro, infine due. Elena Faggi e Avincola sono stati eliminati durante la prima serata. Entrambi hanno perso contro Gaudiano e Folcast. La diciottenne si era presentata con il brano Che Ne So. La musicalità del testo è interessante e la presenza scenica non mancava. Elena, infatti, aveva già partecipato a Italia’s Got Talent nel 2017 insieme al fratello Francesco. Per Avincola, invece, si è trattato della sua seconda esibizione al Festival di Sanremo dopo che nel 2019 aveva gareggiato con il brano Un Rider.

Tra i cantanti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021 non sono riusciti ad accedere alla finalissima della quarta serata del Festival anche I Dellai e Greta Zuccoli. Il duo formato dai gemelli Luca e Matteo ha gareggiato martedì scorso con il brano Io Sono Luca, mentre Greta con Ogni Cosa Sa di Te. In passato la ventunenne ha collaborato con il cantautore Damien Rice e con Diodato, di recente, nel suo tour.