Sanremo, Bugo stufo di Morgan. L’attacco alla stampa: “Mi sono rotto”

Il cantante in gara al Festival si sfoga poco prima del quarto appuntamento e attacca la stampa per il trattamento riservatogli

A pochi minuti dall’inizio della quarta serata di Sanremo 2021 Bugo si è sfogato sui social. Il cantante in gara alla settantunesima edizione della kermesse della Canzone Italiana ha detto chiaramente che non ne può più di Morgan. Sui social ha pubblicato parole pesanti e ha confessato di non sopportare più di essere legato all’artista milanese e a qualsiasi cosa su di lui che nulla c’entra con la musica: “Mi sono rotto e non ho mai replicato”. Il cantante, inoltre, ha chiarito di comprendere la libertà di parola che è un diritto sacro, ma quando i giornalisti usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirlo, allora secondo lui si va oltre che delle semplici chiacchiere:

“Sono qui al Festival per parlare di musica. Mi dispiace che ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via”

Fa un certo effetto leggere queste parole, in cui protesta per il trattamento ricevuto dalla stampa, a poche ore dall’inizio della quarta puntata di Sanremo. Perchè? È la stessa che lo scorso anno fu teatro del momento cult con Morgan, il quale cambiò il testo della canzone Sincero e la sostituì con Le Brutte Intenzioni. Durante l’esibizione di Bugo a Sanremo di martedì scorso, Morgan aveva pubblicato sui social la versione integrale del brano dove l’ex compagno di palco veniva descritto come un ingrato che non ha considerato l’opportunità offertagli dal collega.

Morgan replica allo sfogo di Bugo prima della semifinale di Sanremo?

L’incipit della canzone “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”, è diventato un tormentone e virale sui social. In realtà questo non è stato il primo attacco di Marco Castoldi nei suoi confronti.

Già il fatto che il cantante sia stato scelto da Amadeus non è stato accolto molto bene dal cantautore che prima dell’inizio del Festival aveva dichiarato che il brano portato dal suo ex amico era già stato bocciato due anni da Claudio Baglioni, all’epoca direttore artistico e conduttore.

Arriverà la replica di Morgan? Attendiamo aggiornamenti che, molto probabilmente, arriveranno presto.