Morgan colpisce ancora: cosa fa mentre Bugo canta a Sanremo (Video)

È un fiume in piena Morgan. Durante l’esibizione di Bugo nel corso della seconda serata di Sanremo 2021, il cantautore milanese ha pubblicato la versione integrale de Le Brutte Intenzioni. Quest’anno sul palco dell’Ariston Bugo è tornato in gara ma come solista. Lo scorso anno è stato squalificato dalla competizione in seguito alla diatriba avuta con Morgan. Il cantante, infatti, lasciò il palco improvvisamente. All’epoca dei fatti si parlò anche di una aggressione fisica tra i due che fu smentita immediatamente. In realtà le divergenze erano maturate già nei giorni precedenti alla loro esibizione al Festival di Sanremo. Durante le prove delle cover l’etichetta Bugo aveva chiesto che fossero seguite le sue direttive. La serenità tra i due cantanti iniziò a vacillare fino alla rottura accaduta in diretta.

Primo segno di agitazione si era visto dall’entrata in ritardo di Bugo. In seguito Morgan aveva iniziato a cantare Sincero, con un testo completamente diverso, con il quale umiliava il suo partner professionale. “Le brutte intenzioni, la maleducazione La tua brutta figura di ieri sera La tua ingratitudine e la tua arroganza Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”, questi i versi del tono offensivo che sono rimaste nelle menti di tutti. Vani furono i tentativi del conduttore e direttore artistico Amadeus di riportare entrambi di fronte la platea per farli esibire.

Qualche settimana fa Marco Castoldi ha pubblicato su Instagram una serie di commenti in cui dichiarava che il brano di Bugo presentato a Sanremo quest’anno sarebbe lo stesso scartato due anni fa da Claudio Baglioni, quando era direttore artistico. A distanza di un anno, l’ex dei Bluvertigo non si rassegna e continua ad attaccare l’ex compagno d’avventura sanremese, vittima di una gaffe a Storie Italiane. Quale sarà la prossima mossa? Il video diffuso sta facendo il giro dei social e sta raccogliendo tantissime visualizzazioni e commenti.

Cristian Bugatti, dopo l’enorme caso mediatico, è tornato all’Ariston con la canzone E Invece Sì, tra omaggi a Vasco, Celentano e Cristiano Ronaldo. La canzone racconta la voglia di rivalsa del cantautore originario di Rho, una spinta che gli permette di andare contro l’ordine naturale delle cose.