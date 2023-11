Tale e Quale, classifica finale: vittoria senza sorprese e i 4 eliminati

La finale della tredicesima edizione di Tale e Quale Show si è chiusa senza colpi di scena. A portare a casa la vittoria è stato l’ottimo Luca Gaudiano, con il suo Giuliano Sangiorgi. L’artista pugliese ha dunque accesso di diritto al Torneo dei Campioni. La prossima puntata del talent condotto da Carlo Conti, che andrà in onda su Rai1 venerdì 10 novembre, vedrà infatti Gaudiano ed altri quattro colleghi sfidare i protagonisti più meritevoli della passata edizione.

È stata una serata divertente e movimentata, cominciata con un dovuto messaggio di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dall’alluvione in Toscana. “Conosciamo la tempra della Toscana e dei pratesi in particolar modo – ha dichiarato Giorgio Panariello – i nostri corregionali ne usciranno molto prima di quello che noi possiamo pensare“. Gli ha fatto eco il conduttore, ricordando una tragica coincidenza: “Esattamente il 4 novembre 1966, 57 anni, ci fu l’alluvione a Firenze. La storia si ripete ed evidentemente non abbiamo ancora capito come poter arginare queste disgrazie“. Infine, un ringraziamento ai numerosissimi volontari che stanno aiutando i cittadini.

Torniamo alla gara. A vincere la puntata è stata, con 58 punti, la brava Ilaria Mongiovì, che ha dato vita ad una Liza Minnelli travolgente ed impressionante. Particolarmente premiate, sia dalla giuria che dai protagonisti, le imitazioni di Ginevra Lamborghini (alias Malika Ayane) e di Jasmine Rotolo (Chaka Khan). Fanalino di coda, gli habitué Cirilli & Paolantoni che, col contributo di Eva Grimaldi e Laura Freddi, hanno massacrato le Spice Girls.

A seguire la classifica finale, che ha svelato i cinque concorrenti che daranno il meglio di sé al Torneo dei Campioni, venerdì 1o novembre.

Luca Gaudiano con 435 punti; Lorenzo Licitra con 406 punti; Ilaria Mongiovì con 401 punti; Jasmine Rotolo con 399 punti; Ginevra Lamborghini con 357 punti; Alex Belli con 298 punti; Pamela Prati con 289 punti; Maria Teresa Ruta con 273 punti; Jo Squillo con 258 punti; Paolantoni e Cirilli con 123 punti.

Gaudiano, Licitra, Mongiovì, Rotolo e Lamborghini sfideranno i cinque concorrenti più votati della dodicesima edizione. Vale a dire, il vincitore Antonino Spadaccino e, a seguire, Valentina Persia, Elena Ballerini, Andrea Dianetti e Gilles Rocca. In via del tutto eccezionale, anche lo scatenato duo dei ripetenti Paolantoni e Cirilli salirà sul palco. Dovranno imitare gli Abba ma ad una condizione: farsi accompagnare da due colleghi misteriosi di sesso maschile.