Sanremo 2024, torna Marco Mengoni: l’annuncio di Amadeus

Lunedì 6 novembre è il giorno in cui Viva Rai 2 è ufficialmente ripartito. Dopo la prima edizione in via Asiago, Fiorello e il suo gruppo hanno traslocato al Foro Italico. La prima puntata del varietà mattutino ha visto come super ospite Amadeus, prossimo alla conduzione del suo quinto Festival di Sanremo consecutivo. Proprio nella trasmissione dello showman siciliano, il conduttore ha voluto fare un annuncio relativo alla kermesse musicale in partenza martedì 6 febbraio 2024.

Sanremo 2024: l’annuncio di Amadeus

Amadeus ha infatti annunciato che Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del Festival, sarà non solo super ospite della prima serata, ma anche co-conduttore: “Marco Mengoni non solo sarà il super ospite della prima serata della kermesse, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà anche il co-conduttore“. Un assist a questo annuncio è stato offerto proprio dallo stesso Mengoni, arrivato al glass del Foro Italico in compagnia del direttore artistico.

Viva Rai 2 riparte in grande stile, con un annuncio sul Festival di Sanremo, distante solo pochi mesi. La prima edizione del varietà mattutino si era svolta, come detto, in via Asiago. Le lamentele dei residenti, dovute al tanto schiamazzo fatto da Fiorello e i suoi alle prime luci del mattino, aveva portato lo showman e la sua troupe a spostarsi al Foro Italico, location della seconda edizione.

Sanremo 2024: le ultime indiscrezioni

Al di là dell’annuncio di Amadeus, non mancano indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Uno degli ultimi rumor, ad esempio, riguardava la possibile presenza di Barbara d’Urso, con Lucio Presta (agente sia dell’ex Pomeriggio Cinque che di Amadeus) che sarebbe in trattativa con il direttore artistico. Chiamata a sorpresa durante una diretta di Rtl 102.5, Barbara aveva confessato di non sapere nulla sul prossimo Sanremo, chiarendo, apparentemente, ogni dubbio.

Non è dato sapere, almeno per il momento, se quanto detto dall’ex Pomeriggio Cinque corrisponda alla realtà o se stia tenendo nascosta la sua partecipazione alla kermesse in vista del momento giusto per un annuncio. Non mancano, inoltre, indiscrezioni anche sui possibili cantanti in gara. Nonostante non ci sia ancora nulla di certo, circolano voci sulla possibile partecipazione dei Negramaro, così come dei The Kolors e dei Subsonica. Solo pochi giorni fa, inoltre, era stato fatto il nome di Angelina Mango, con l’ex Amici che sarebbe in pole position per una partecipazione al prossimo Sanremo.