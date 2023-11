Barbara d’Urso: “Se vado davvero a Sanremo? Ecco cosa so io”

Barbara d’Urso sarà presente al Festival di Sanremo del 2024? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo da giorni. Recentemente, Novella2000 ha lanciato il gossip secondo il quale la conduttrice potrebbe presto tornare in televisione, sbarcando direttamente sul palco dell’Ariston. A quanto pare, il suo agente Lucio Presta starebbe cercando di concludere le trattative con Amadeus, che è, tra l’altro, sempre suo cliente. Ebbene, alla luce di questi rumors, Barbara d’Urso è intervenuta per fare chiarezza. In realtà, il suo è stato un intervento involontario, dopo aver ricevuto una chiamata a sorpresa in diretta a Rtl 102.5.

Durante il programma radiofonico “Protagonisti”, il giornalista Francesco Fredella ha telefonato Barbara d’Urso, la quale non si aspettava di essere chiamata in diretta. Tra i presenti, anche Gianni Simioli, Francesco Taranto e Gloria Gallo. “Ci sono molte novità su Barbara d’Urso e io ora la voglio chiamare in diretta. Perché non sta rispondendo a giornali e giornalisti, vediamo se mi risponde al telefono adesso”, ha detto Fredella, riferendosi chiaramente alla news riguardante la possibile co-conduzione del Festival della canzone italiana.

Presa alla sprovvista, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha risposto: “Sono in onda dove? Cosa stai dicendo? Ma tu sei pazzo, come sono in onda?”. Dopodiché, ha colto l’occasione al volo per ribadire il suo imminente pre debutto a teatro con lo spettacolo ‘Taxi a due piazze’, che andrà in scena a Torino il prossimo venerdì e sabato. A questo punto, Gianni Simioli è andato dritto all’argomento clou, menzionando il famigerato Festival di Sanremo. In maniera ironica, lo speaker radiofonico ha suggerito alla presentatrice di lasciar perdere Amadeus e condurre con lui il Festival di Napoli.

Alla luce di queste parole, ‘Barbarella‘ ha chiarito ogni dubbio, confessando di non sapere nulla riguardo il prossimo Sanremo. Tuttavia, si è resa disponibile per il Festival di Napoli, evento che, tra l’altro, ha già condotto in passato: “Non so di cosa state parlando. Di cosa parlate? Io non ne so nulla. Però sul Festival di Napoli in realtà l’ho già presentato un anno. Però sono a disposizione quando vuoi per fare il Festival di Napoli”. “Sono così felice. Vai allora Ama ti ho fregato la d’Urso che viene a condurre il Festival di Napoli!”, ha esclamato infine Simioli.

???? @carmelitadurso a RTL 102.5: “#Sanremo? Non so di cosa state parlando” ???? L’ex conduttrice di #Pomeriggio5 chiamata a sorpresa in diretta da Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Gloria Gallo. #Protagonisti pic.twitter.com/eyuDqdv9HB — RTL 102.5 (@rtl1025) November 2, 2023

Chissà se quanto dichiarato dalla d’Urso corrisponde alla realtà o se, semplicemente, per ora non può ancora parlare della sua partecipazione alla kermesse musicale. Certo è che, nel caso la conduttrice fosse realmente la prossima co-conduttrice di Amadeus, non avrebbe sicuramente potuto dare la notizia in maniera così sporadica in un’intervista a sorpresa in radio. Ad ogni modo, al momento la presentatrice è impegnata con il suo spettacolo teatrale ‘Taxi a due piazze‘. Dopo aver passato diversi mesi nelle maggiori città europee, tra Londra e Parigi, la d’Urso è tornata in Italia per rimettersi a lavoro, promettendo, tra l’altro, di tornare presto in televisione.