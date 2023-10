Barbara d’Urso boom, torna in TV a Sanremo: ok di Amadeus, i dettagli

A febbraio tornerà il Festival di Sanremo, che per la quinta volta consecutiva vedrà Amadeus come conduttore e direttore artistico. Se da un lato impazzano le indiscrezioni sui possibili Big in gara, dall’altra non sono da trascurare le voci su chi potrebbe affiancare il noto showman alla conduzione della kermesse musicale. A questo proposito, Novella 2000 ha riportato come sul palco dell’Ariston potrebbe esserci anche Barbara d’Urso. Lucio Presta, agente dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, nonché lo stesso di Amadeus, si starebbe muovendo in tal senso e pare abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico di Sanremo.

Barbara d’Urso a Sanremo e il “debito” di Lucio Presta

Pare che dietro questa clamorosa possibilità ci sia un “debito” che Presta avrebbe nei confronti di Barbara d’Urso. Agente anche di Myrta Merlino, Presta molto probabilmente collaborò al passaggio dell’ex La7 a Mediaset, con quest’ultima che si sarebbe dovuta occupare di un programma serale simile a quello di Bianca Berlinguer su Rete 4. I piani, però, cambiarono e Merlino fu messa al timone di Pomeriggio Cinque, talk show dal quale Barbara d’Urso era stata recentemente defenestrata. Presta, che in quelle settimane si sarebbe occupato del futuro di “Barbarella” a Mediaset, avrebbe avallato il cambio di programma.

Non è dato sapere, al momento, se un possibile arrivo di Barbara d’Urso a Sanremo possa o meno concretizzarsi. Non ci sono ancora conferme e non resta che attendere le prossime settimane per capire se questo scenario a dir poco clamoroso possa diventare realtà o se sia destinato a rimanere solo una semplice voce. Come accennato, inoltre, su Sanremo continuano a circolare anche voci sui possibili cantanti in gara.

Barbara d’Urso sorpresa in compagnia di Flavio Briatore

Sempre Novella 2000 ha riportato come, nel frattempo, Barbara d’Urso sarebbe stata sorpresa a Casa Cipriani (esclusivo club di Milano di Giovanni Cipriani) in compagnia di Flavio Briatore. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, oltre a Briatore e Giuseppe Cipriani, sarebbe stata in una sala appartata insieme a Massimo Ferruzzi e due amiche. Al momento appare difficile che Barbara d’Urso e Flavio Briatore possano definirsi una coppia, ma sarebbero soprattutto gli amici di lui a sperare che i due possano trovarsi. Anche in questo caso, non resta che attendere maggiori conferme.