Sanremo 2024, voci e indiscrezioni: lista dei big, i 19 nomi papabili

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina. Tra pochi mesi assisteremo alla chiusura di un ciclo che ha visto Amadeus come conduttore per ben cinque anni consecutivi. Lo showman ha fin qui confezionato quattro kermesse di successo, con scelte di Big in gara che spesso e volentieri hanno dato i loro frutti. Manca poco al prossimo febbraio, ma è già tempo di indiscrezioni su chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston nell’ultimo Festival di Amadeus. Chissà che il conduttore non possa stupire con qualche colpo ad effetto, magari per chiudere in grande stile la parentesi quinquennale al timone della kermesse musicale.

Jovanotti a Sanremo? Le indiscrezioni e l’annuncio di Fiorello

Di nomi che potrebbero prendere parte al prossimo Sanremo ne sono stati fatti tanti. Uno, in particolare, è stato recentemente al centro di voci: Lorenzo Jovanotti. Stando a quanto riportato da Adnkronos, pare che Amadeus possa riuscire a convincerlo. Al di là della breve comparsa nel 2022 per duettare, nella serata delle cover, con Gianni Morandi (per cui ha scritto la canzone Apri tutte le porte), l’ultima e unica partecipazione del cantante alla kermesse risale al 1989 con il brano Vasco.

Il cantante, ad ogni modo, è alle prese con la riabilitazione dopo l’incidente in bicicletta di quest’estate a Santo Domingo. La possibilità di vedere Jovanotti sul palco dell’Ariston è ancora incerta: siamo sul piano delle indiscrezioni e al momento non ci sono conferme in merito ad una sua partecipazione al Festival. Ad alimentare le voci ci ha pensato Fiorello nella puntata del 26 ottobre di Aspettando Viva Rai 2. Lo showman siciliano, grande amico di Amadeus, ha fatto un annuncio su Jovanotti, non senza la sua consueta ironia:

“Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’“.

Fiorello ha poi continuato: “Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione“.

I possibili Big di Sanremo 2024

Chi altro nel toto-nomi di Sanremo 2024? Non si esclude una possibile partecipazione dei Negramaro (anche per la band salentina si tratterebbe di un ritorno in gara dopo diversi anni), stesso dicasi per i The Kolors (reduci dall’enorme successo di Italodisco) e per i Subsonica. Voci e indiscrezioni parlano anche di Alessandra Amoroso, Annalisa, Geolier, Tedua e Angelina Mango.

Sull’ex concorrente di Amici 22 va aperta una piccola parentesi: il settimanale Oggi ha recentemente riportato come il nome di Angelina Mango possa essere in pole position per la partecipazione al prossimo Sanremo. Pare si stiano svolgendo in questi giorni delle riunioni apposite per concretizzare la partecipazione della giovane figlia d’arte alla kermesse di febbraio.

A chiudere la lunga lista di nomi dei possibili Big al prossimo Sanremo ci sarebbero i seguenti artisti: Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo e Nek & Renga. Pare, infine, che anche Al Bano possa presto presentare un nuovo brano, puntando a tornare al Festival dopo diversi anni dall’ultima partecipazione.

Ricapitolando, questi sono i nomi dei possibili Big che sono stati al centro di indiscrezioni:

Lorenzo Jovanotti

Angelina Mango

The Kolors

Alessandra Amoroso

Annalisa

Geolier

Tedua

Subsonica

Negramaro

Biagio Antonacci

Max Gazzè

Arisa

Rocco Hunt

Sangiovanni

Fred De Palma

Irama

Bejamin Mascolo

Nek e Francesco Renga

Albano

I Big in gara al Festival di Sanremo 2024 saranno 26, di cui 3 provenienti da Sanremo Giovani. La finale per decretare il trio di artisti che si aggiungerà agli altri cantanti è fissata per il 13 dicembre 2023, in prima serata su Rai 1. Per allora è molto probabile che Amadeus avrà già mandato l’invito ai 23 Big scelti. Presto si avranno maggiori dettagli su chi saranno, ma nel frattempo continuano le indiscrezioni.