Sanremo, Amadeus ha blindato la star di Amici 22: chi è, retroscena

Amadeus avrebbe puntato una nota ex allieva di Amici per il prossimo Festival di Sanremo: di chi si tratta, tutti i dettagli

Angelica Mango continua la sua scalata verso il successo. Dalla sua uscita dalla scuola di Amici dello scorso maggio, la carriera della cantante è letteralmente decollata. Il brano “Ci pensiamo domani” si è convertito in una delle più grandi hit dell’estate 2023, riuscendo a conquistare il doppio disco di platino. Poche settimane fa, poi, ha rilasciato il suo nuovo singolo “Che t’o dico a fa’“, andato subito virale sui social, diventando il più grande debutto femminile sulle piattaforme streaming del 2023. Per coronare questo anno indimenticabile, proprio in queste settimane, Angelina è in tour nei maggior club italiani. Alla luce di tutti questi traguardi, c’è qualcuno che non vorrebbe farsi sfuggire questo nuovo talento. Di chi si tratta? Del direttore artistico di Sanremo, Amadeus.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, il conduttore avrebbe messo gli occhi sulla giovane figlia d’arte e il suo nome pare essere in pole position per la prossima edizione del Festival di Sanremo. A quanto pare, proprio in questi giorni, si starebbero svolgendo le riunioni apposite per poter concretizzare la presenza della Mango alla kermesse musicale.

Negli anni, il palco dell’Ariston è diventato un vero e proprio rito di passaggio per gli ex allievi della Scuola di Amici. Dunque, essendo Angelina una delle cantanti di maggior successo uscite dal programma negli ultimi anni, è inevitabile pensare ad una sua più che probabile partecipazione al Festival della Canzone Italiana. A questo punto, non resta che attendere i prossimi mesi per avere la conferma ufficiale della presenza di Angelina Mango a Sanremo.

Sanremo 2024: Jovanotti in gara?

Nelle ultime ore, La Stampa ha annunciato che Jovanotti potrebbe essere uno dei possibili concorrenti del prossimo Festival di Sanremo. Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Amadeus, che potrebbe aver convinto il cantante a tornare in gara dopo ben 35 anni dalla sua unica partecipazione alla kermesse musicale con il brano “Vasco”. In tanti si sono mostrati scettici nel credere alla notizia, dato che, negli anni, pare che il cantante si sia mostrato restìo persino solamente nell’accettare un’ospitata al Festival.

Ad ogni modo, per ora si tratta solo di un’indiscrezione e dovremo aspettare i prossimi mesi per una conferma. Nel frattempo, Fiorello ha voluto dire la sua, commentato con la sua solita ironia la notizia. Nella penultima puntata di “Aspettando Viva Rai 2“, lo showman ha scherzosamente confermato la partecipazione, insinuando che Amadeus abbia pianificato il tutto da mesi: