Tale E Quale: Ciufoli e Di Pietro idoli del web, Malgioglio inorridito

Questa sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Tra queste ci sono state quelle di Achille Lauro da parte del comico Roberto Ciufoli e quella di Alan Sorrenti da parte di Carmen Di Pietro. L’esecuzione di “Me ne frego” in tutina dorata del primo e di “Figli delle stelle” con baffi e caschetto della seconda sono immediatamente diventate le più commentate sul web. Il pubblico da casa l’ha difatti premiati, trovando le loro imitazioni estremamente divertenti anche se con varie imprecisioni. Hanno gradito meno i giudici, in particolare Cristiano Malgioglio. Scopriamo meglio cosa è avvenuto in puntata.

Ciufoli e Di Pietro conquistano il web ma non i giudici!

C’era grande attesa per la puntata di Tale E Quale Show di questa sera, in particolar modo per l’imitazione da parte di Roberto Ciufoli di Achille Lauro e per quella di Carmen Di Pietro di Alan Sorrenti. Il comico ha dovuto eseguire una sua versione del classico sanremese del rapper, “Me ne frego”. Una volta abbandonato l’ascensore, il concorrente ha sceso le scale avvolto nella mantella nera indossata da Lauro al Festival di Sanremo. A metà esibizione, proprio come il cantante, Roberto se l’è tolta rimanendo con l’iconica tutina dorata super aderente resa famosa dall’esibizione di Achille Lauro alla kermesse canora.

L’immagine di Ciufoli in tutina è diventata immediatamente virale e la sua imitazione è stata la più commentata della serata sul web. Non da meno è stata l’esibizione di Carmen Di Pietro nei panni di Alan Sorrenti avvenuta poco dopo. Nonostante entrambe le performance siano state ricche d’imprecisioni il pubblico ha difatti apprezzato il coraggio di entrambi, premiandoli con commenti tutto sommato positivi o perlomeno divertiti. Roberto e Carmen hanno difatti conquistato tutti con la loro simpatia, divertendo i telespettatori che non hanno quindi badato a stonature ed al fatto che fossero evidentemente fuori tempo per tutto il brano. In molti utenti si sono anche sbizzarriti a trovare somiglianze di Ciufoli e Di Pietro diverse da Lauro e Sorrenti.

Di seguito riportiamo qualche commento comparso sul web:

Le due imitazioni sono state meno apprezzate da parte dei giudici, in particolare da Cristiano Malgioglio. Questo, mentre i concorrenti cantavano, ha addirittura mostrato una faccia sconvolta e agitando le mani ha detto “Basta, basta!”. Al momento del giudizio, poi, ha stroncato entrambi.