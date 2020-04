Summertime 2, quando esce? Anticipazioni e cast della prossima stagione

Summertime, seconda stagione: Netflix rinnoverà la serie? Quando esce, trama e cast

Summertime avrà un seguito? La prima stagione della serie ha fatto il suo esordio il 29 aprile 2020 su Netflix. Ma cosa si sa circa una seconda stagione? Al momento non abbiamo informazioni certe, sia per quanto riguarda la probabile trama sia per il cast. Ancora troppo presto: in primo luogo perché la prima stagione ha esordito oggi; è molto probabile che i produttori della serie vorranno valutare prima di tutto i risultati ottenuti per pensare di prolungare con nuovi episodi. In secondo luogo bisogna considerare che Summertime ha come tema principale una storia d’amore che nasce durante la stagione estiva: purtroppo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ci sembra molto improbabile che verranno girati nuovi episodi quest’estate nei pressi della Riviera Romagnola. Quel che ci fa però ipotizzare che una seconda stagione avrò luogo è l’inevitabile confronto con il film del 2004, Tre metri sopra il cielo: in quel caso la pellicola ha avuto un seguito; è molto probabile che anche Summertime verrà riproposto con nuovi episodi, sopratutto per la presenza di Ludovico Tersigni, che di recente ha raggiunto la fama tra i più giovani grazie al suo ruolo in Skam Italia nel ruolo di Giovanni Garau.

Seconda stagione: la probabile trama dei nuovi episodi

Il titolo della serie si riferisce sia al periodo dell’anno durante il quale si svolge la vicenda sia al nome stesso della protagonista: Summer. La ragazza si ritrova a vivere la sua prima vera storia d’amore con Ale proprio durante la stagione estiva: Netflix non ha ancora rilasciato alcuna anticipazione ufficiale in merito a nuovi episodi; se Ale e Summer dovessero ripercorrere le orme della storia d’amore vissuta dai loro predecessori Babi e Step in Tre metri sopra il cielo, sembra ovvio che purtroppo la relazione non avrà un lieto fine. Bisognerà attendere qualche spiffero dalla piattaforma streaming; gli sceneggiatori potrebbero anche pensare di allontanarsi dalla trama originale per proporre una storia diversa e quindi un finale inedito per Ale e Summer. Ma chi sono i personaggi che potrebbero tornare nei nuovi episodi? Scopriamolo insieme.

Summertime 2, il cast

Il cast dovrebbe essere composto dagli stessi attori che hanno fatto parte della prima stagione. Primi fra tutti i due protagonisti Ale e Summer, interpretati rispettivamente da Ludovico Tersigni e Rebecca Coco Edogamhe; Andrea Lattanzi, nel ruolo di Dario, migliore amico di Ale; Alice Ann Edogamhe, nel ruolo di Blue, sorella di Summer; Amanda Campana e Giovanni Maini, nei ruoli di Sofia ed Edo, migliori amici di Summer. Potrebbe esserci un’eventuale aggiunta di qualche personaggio nuovo per dare nuovi risvolti alla trama.