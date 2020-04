Skam Italia 4: data uscita, trailer, cast e anticipazioni

Skam Italia 4 sarà disponibile su Netflix e Timvision il 15 maggio: le prime anticipazioni e il cast dei prossimi episodi

Sta per tornare la nuova stagione di Skam Italia. Quando esce? In moltissimi attendevano questo momento ed ora c’è la data ufficiale d’uscita: la quarta stagione sarà disponibile su Netflix e Timvision a partire dal 15 maggio. Solo nella giornata di ieri, la piattaforma streaming ha pubblicato il primo teaser ufficiale sui canali social per solleticare la curiosità dei fan: si è trattato di un vocale in cui abbiamo ascoltato la voce di Sana, la prossima protagonista della serie. Ad oggi, Netflix ha rilasciato anche il trailer ufficiale di Skam Italia 4: nel video si vede Sana osservare un ragazzo sull’uscio della camera di suo fratello, per il quale inizia a nutrire un forte interesse.

Skam Italia 4, la trama: Sana dovrà trovare il giusto equilibrio tra i suoi sentimenti e i valori religiosi

Sulla scia della serie originale norvegese, Skam Italia racconta la realtà dei giovani italiani attraverso le storie degli studenti di un liceo romano. Vengono affrontati temi come la violenza, la solitudine, l’orientamento sess.ale, disturbi psichici e alimentari. Nei prossimi episodi sarà Sana la prossima protagonista, una ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante, divisa tra i valori della sua religione e quelli della sua cerchia di amici, di cui si sente ormai parte integrante. La ricerca di un equilibrio comporterà un progressivo distacco dai suoi compagni di scuola e, nel frattempo, dovrà fare i conti con l’interesse sempre più forte nei confronti di Malik, un’amico di suo fratello.

Il cast

Nei nuovi episodi i fan della serie ritroveranno nel cast i personaggi più amati, come Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari) oltre ai nuovi ingressi.