Skam Italia 4 in arrivo: Netflix pubblica il primo teaser ufficiale

La quarta stagione di Skam Italia prossimamente su Netflix, fan entusiasti sui social

Buone notizie per i fan di Skam Italia. Poche settimane fa, sul profilo ufficiale di Netflix è apparso il calendario delle serie in uscita per il mese di Aprile. In tale occasione, molti fan hanno storto il naso per non aver inserito la quarta stagione nel programma di questo mese, date le anticipazioni che parlavano di una probabile uscita in questa primavera. Ma la piattaforma streaming non ha intenzione di deludere il suo pubblico di abbonati: ecco che, poche ore fa, è uscito sui principali social network il primo teaser ufficiale di Skam Italia 4. Ma quando esce la prossima stagione? Ancora non c’è nessuna data ufficiale ma vista la pubblicazione del teaser di oggi, possiamo anche già immaginare cosa succederà nei prossimi episodi!

Anticipazioni Skam Italia 4: Sana sarà la nuova protagonista

Le riprese della prossima stagione erano già iniziate prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria e molto probabilmente, con tutte le difficoltà che potrebbe comportare il momento particolare, la serie tv potrebbe far presto ritorno sulla piattaforma streaming. Non un trailer, nemmeno una foto: Netflix ha deciso di deliziare i fan con una breve nota audio di Sana, uno dei personaggi della serie e che in questa quarta stagione ne diventerà la protagonista. Nella prima stagione abbiamo osservato la storia di Eva e il rapporto con Giovanni, nella seconda quella di Martino e i suoi problemi legati alla sfera ses.uale, poi è toccato ad Elenora alle prese con disturbi alimentari e violenze fisiche. Nella quarta stagione vedremo l’evoluzione della storia dal punto di vista di Sana: molto facile ipotizzare che si parlerà delle problematiche inerenti al razzismo e alla religione.

Prima lo stop del regista, poi il Coronavirus: Skam 4 è in arrivo!

Non c’è dubbio che la serie ha affrontato diverse problematiche lungo il suo percorso. Prima il regista Ludovico Bessegato aveva confermato la cancellazione di Skam Italia. Poi, con grande entusiasmo dei fan, Netflix ha preso in mano il progetto e di fatto salvato la serie. In seguito il Coronavirus: sappiamo con certezza che le riprese della quarta stagione sono iniziate ben prima dell’epidemia; la produzione, nei giorni scorsi, ha tranquillizzato il pubblico dichiarando di star proseguendo con le riprese, seppur a rilento. Il teaser è arrivato come un fulmine a ciel sereno: è bastata la voce di Sana per far esultare i fan!