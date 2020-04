Ludovico Tersigni parente di Alessandro? No, ma suo zio è Zoro

Ludovico Tersigni e Alessandro Tersigni sono parenti? Ecco cosa abbiamo scoperto

In questi giorni è sicuramente uno degli attori più cliccati per via del suo recente ruolo in Summertime, in uscita oggi 29 aprile 2020 sulla piattaforma streaming Netflix, la serie tv ispirata al romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo. Ma Ludovico Tersigni non è un volto nuovo del cinema. Il pubblico dei giovani lo ha imparato ad amare anche per la sua incredibile interpretazione nel ruolo di Giovanni Garau in Skam Italia (la quarta stagione in arrivo su Netflix e TimVision il prossimo 15 maggio). Ma non solo. Nel 2016 ottiene un ruolo secondario in ‘L’estate addosso’, film diretto da Gabriele Muccino e sempre nello stesso anno viene scelto per interpretare il ruolo del protagonista nel film ‘Slam – Tutto per una ragazza’, presentato al Torino Film Festival. Dal 2015 in poi compare nella serie italiana ‘Tutto può succedere’ interpretando il personaggio di Stefano Privitera. In molti, però, si saranno sicuramente chiesti se Ludovico sia parente al collega Alessandro Tersigni, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello, poi attore in alcuni film e fiction sia Mediaset che Rai. La risposta è no, Ludovico e Alessandro non hanno alcun legame di parentela ma, da quel che abbiamo scoperto, il giovane è il nipote di Diego Bianchi, noto anche con lo pseudonimo Zoro. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Ludovico Tersigni è nipote di Zoro, Diego Bianchi: tutti i dettagli

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il protagonista di Summertime è il nipote di Zoro, Diego Bianchi. Zoro ha iniziato la sua carriera come blogger e youtuber, ma senz’altro è noto per la partecipazione nel cast di alcuni programmi televisivi e in seguito per la conduzione di Gazebo, talk show satirico andato in onda su Rai Tre dal 2013 al 2017; nell’estate del 2017 Diego Bianchi e il suo staff migrano da Rai 3 a LA7, dove inaugureranno Propaganda Live. Zoro è anche regista: nel 2014 realizza ‘Arance & martello’, pellicola da lui diretta e interpretata, presentata fuori concorso alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove prende parte al film anche il nipote Ludovico Tersigni.

Il rapporto con Coco Rebecca Edogamhe, co-protagonista di Summertime

In una recente intervista rilasciata per Fanpage, i due attori si sono raccontati in vista dell’uscita della nuova serie targata Netflix in merito al loro rapporto sul set. Entrambi hanno affermato di aver trovato immediatamente la sintonia giusta e le registrazioni sono avvenute nel migliore dei modi. “Credo che su queste cose non si lavora proprio. Se scatta la scintilla, bene, sennò niente. Credo che questa volta la scintilla sia scattata”, ha dichiarato Tersigni, trovando poi appoggio nella collega: “Si, è stato tutto naturale. Il rapporto che si è instaurato abbiamo cercato di portarlo da subito sul set e in qualche modo ci siamo riusciti”.