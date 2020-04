Summertime, parlano i protagonisti: “Tra noi è scattata la scintilla”

In arrivo Summertime, la nuova serie targata Netflix ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo: gli attori protagonisti si raccontano

È attesa da moltissimi Summertime, la nuova serie originale Netflix in cui verrà narrata l’intensa storia d’amore tra Ale e Summer. Estremamente diversi per il loro passato e vissuto, troveranno presto moltissime similitudini nel loro modo di concepire la vita che li farà innamorare perdutamente. Come abbiamo già anticipato, la serie è la trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo. Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe interpreteranno i nuovi Step e Babi: lui volto già noto per il suo ruolo in Skam Italia, mentre lei è una giovane attrice all’esordio. Intervistati per Fanpage, i due artisti hanno raccontato come hanno vissuto i momenti successivi dopo la fine delle riprese, il rapporto che si è venuto a creare tra i due sul set e le prime impressioni sui loro personaggi.

“Ultimo atto prima della pandemia, tra noi è scattata la scintilla”

La serie di fatto racconta dell’ultima estate prima dell’emergenza sanitaria. “Spero che la situazione si risolva nel migliore dei modi però c’è tanta tristezza per il fatto di non aver potuto festeggiare l’uscita della serie, partecipare alle interviste direttamente con voi, conoscerci. È una situazione invalidante”, ha dichiarato Tersigni in merito. I due attori hanno poi parlato della grande sintonia scattata sul set: “Credo che su queste cose non si lavora proprio. Se scatta la scintilla, bene, sennò niente. Credo che questa volta la scintilla sia scattata. Quello che si vede è proprio quello che c’è. Se c’è, vuol dire che c’è davvero. Abbiamo dovuto faticare all’inizio per capirci, trovare un linguaggio che fosse decodificabile da entrambi le parti. Trovato questo alfabeto, si può comunicare e dire tutto quello che si vuole”, ha affermato nuovamente Ludovico, che ha poi trovato appoggio nella collega: “Si, è stato tutto naturale. Il rapporto che si è instaurato abbiamo cercato di portarlo da subito sul set e in qualche modo ci siamo riusciti”.

Il confronto con Babi e Step

Ludovico e Coco rappresenteranno inevitabilmente per le nuove generazioni quel che hanno rappresentato Riccardo Scamarcio (nel ruolo di Stefano Mancini) e Katy Louise Saunders (nel ruolo di Fabrizia Gervasi) nel film del 2004 ‘Tre metri sopra il cielo’. “Io tuttora sto ancora realizzando il fatto che domani uscirà la serie. Beh, quindi io sto ancora cercando di capire che sta succedendo”, ha concluso Coco.

La trama

Ale è un ragazzo molto ribelle ed ex campione di moto, Summer una ragazza con la testa sulle spalle che vive in segreto la sua voglia di evadere dalla sua quotidianità: i due si innamoreranno follemente, spinti da una vibrante attrazione reciproca, nonostante arrivino da mondi estremamente diversi. Il loro amore, raccontato attraverso le afose giornate estive della riviera romagnola, giochi in spiaggia e falò, cambierà per sempre il loro approccio alla vita, riscoprendo una parte di loro stessi mai conosciuta prima.