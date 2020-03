Summertime, su Netflix il nuovo 3 metri sopra il cielo: data d’uscita e trama

Summertime data d’uscita e trama, arriva su Netflix l’attesa serie tv che si ispira a Tre metri sopra il cielo

C’è la data d’uscita di Summertime su Netflix ed è stato pubblicato anche un breve filmato. Non è un vero e proprio trailer, perché non anticipa nulla sulla trama di Summertime se non solo qualcosina. Conosciamo già i protagonisti della serie tv ispirata al film Tre metri sopra il cielo, uno dei film più amati dagli adolescenti di qualche anno fa ma anche da quelli di oggi. Step e Babi sono rimasti nel cuore di tutti, molti hanno sognato un amore con il loro nonostante il finale. Tra qualche settimana i giovani, ma non solo, sogneranno invece un amore come quello di Summer e Ale di Summertime, i due giovani protagonisti della serie tv. Sarà forse difficile prendere il posto di Step e Babi in chi è cresciuto con loro, ma i più giovani si affezioneranno facilmente ai personaggi di Summertime.

Data d’uscita Summertime, l’annuncio di Netflix su quando escono gli episodi

Ma vediamo subito la data d’uscita: Summertime è in arrivo il 29 aprile 2020. L’annuncio di Netflix è arrivato poche ore fa attraverso i canali social. Su Facebook il portale ha scritto: “È possibile prendersi una cotta estiva il 10 marzo? Chiediamo per un amico. Summertime, una serie originale Netflix, arriva il 29 aprile”. Su Netflix invece si legge: “Summertime, una serie originale Netflix, dal 29 aprile. Ludovico is on his way”. Chi è Ludovico? Non il nome del personaggio della serie tv, ma quello dell’attore protagonista maschile. Nel cast di Summertime c’è infatti Ludovico Tersigni, già conosciuto dai fan di SKAM Italia, che vestirà i panni di Ale. Coco Rebecca Edogamhe sarà invece Summer, mentre nel resto del cast ci saranno Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo) e Alicia Ann Edogamhe (Blue).

Summertime su Netflix, arriva la storia d’amore estiva di Summer e Ale

Nel video diffuso da Netflix c’è Summer seduta sul muretto durante la stagione più attesa, ovvero l’estate. Intorno a lei ci sono tante coppie e lei le guarda in attesa di vivere il suo grande amore. D’un tratto vede un ragazzo dirigersi verso di lei, ma in realtà ha baciato un’altra ragazza proprio davanti a lei. Niente paura per Summer, perché a fine video appare proprio il suo Ale che apre gli occhi…