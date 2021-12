Striscia la Notizia, bordata a Giletti: riemerge la clip con Emma Marrone

Striscia la Notizia fa le pulci a Massimo Giletti. Il tandem formato da Roberto Lipari e Sergio Friscia, attualmente alla conduzione del tg Satirico, nel corso della puntata in onda il 10 dicembre 2021, hanno rispolverato un video assai salato sul giornalista piemontese che di recente, a Non è l’Arena, ha trattato il caso di Greta Beccaglia, la giornalista molestata fuori dallo stadio, dopo che si è disputata la partita di serie A Empoli- Fiorentina. Nella fattispecie Giletti ha invitato a non sminuire certe situazioni, in quanto c’è il rischio di rendere lecita qualsiasi cosa, parlando di “livello culturale becero, da anni Cinquanta”. Quindi? Qual è il problema? Perché Antonio Ricci&Co si sono scagliati contro il collega in forza a La7?

Perché, secondo il tg satirico, Giletti oggi predica bene ma in passato avrebbe razzolato in maniera non del tutto impeccabile. In particolare Striscia ha mandato in onda dei filmati d’archivio in suo possesso che mostrano il giornalista torinese all’inizio degli anni 2000, quando era in onda sulla Rai, avere atteggiamenti alquanto ‘intraprendenti’.

“Subito l’occhietto si abbassa sulla bella ospite, Emma (Marrone, ndr)”, il commento di Ezio Greggio (c’era lui al tempo in cui fu confezionato il servizio contro Giletti, rispolverato da Striscia il 10 dicembre 2021). Greggio sostenne che Massimo gettò sguardi assai curiosi al fisico della cantante. Non solo: “Mi raccomando poi, chiudi bene che qua siamo su Rai Uno”, disse all’ex allieva di Amici, in riferimento all’accavallamento delle gambe.

Altra clip sfornata da Striscia, sempre con il commento di Greggio, fu quando Giletti fu assai vicino a Stefania Orlando. Il filmato mostra come evidentemente la mano del giornalista, durante un abbraccio in diretta, sale verso il seno della conduttrice che provvede a bloccare il tutto.

Altro episodio finito sotto la lente di ingrandimento del tg satirico di Canale Cinque è quello in cui Giletti si ritrovò a fianco di Rita Dalla Chiesa: “Qua invece Giletti ha messo gli occhi, anzi le mani su Rita Dalla Chiesa. Guardate la mano sinistra come si spupazza la povera Rita, facendole sballonzolare il seno“. A commentare sempre Greggio (qui il video completo).

“Insomma Giletti fa il moralizzatore con il sedere degli altri”, la bordata del duo formato da Friscia e Lipari una volta tornati in studio, al termine del servizio relativo ai materiali d’archivio, quello in cui si sente la voce di Ezio Greggio. Cala il sipario, chissà come la prenderà Giletti.