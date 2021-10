Massimo Giletti con il naso fratturato: incidente per il giornalista

Brutto colpo per Massimo Giletti. Il noto giornalista e presentatore tv è rimasto vittima di un incidente su un campo da calcio. A raccontarlo il diretto interessato sui social network alla vigilia della nuova puntata di Non è l’Arena, da quest’anno in onda su La 7 ogni mercoledì sera.

Massimo Giletti è apparso in un video su Instagram e Facebook con una vistosa fasciatura sul naso. Il 59enne ha spiegato di giocare ancora a pallone nonostante l’età e di essere rimasto coinvolto in un incidente durante una partita.

Nessun ulteriore dettaglio sulla faccenda. Massimo Giletti ha poi proseguito raccontando gli argomenti che saranno trattati nella puntata in onda domani 20 ottobre e che condurrà comunque, nonostante l’infortunio.

Le foto con Claudia Gerini

Di recente Masimo Giletti è stato fotografato da Chi durante un appuntamento galante con Claudia Gerini. I due sono amici di vecchia data ma secondo qualcuno sarebbe sbocciato un vero e proprio sentimento negli ultimi mesi. Entrambi sono single: lui non si è mai sposato mentre lei ha chiuso la breve relazione con l’imprenditore Simon.

La Gerini e Giletti hanno trascorso del tempo insieme a Roma, più precisamente nei pressi della Fontana di Trevi. Un appuntamento magico per entrambi anche se Massimo è stato costretto a presentarsi con la scorta date le continua minacce mafiose che riceve quotidianamente.

I turisti presenti e i cittadini romani che transitavano da quelle parti in quel momento non hanno potuto far altro che notare la ‘strana coppia’. E infatti da parte del giornalista e dell’interprete non è mancato un saluto ai fan. Né Massimo Giletti né Claudia Gerini hanno commentato gli scatti del magazine di Alfonso Signorini.

Massimo Giletti è single da tempo

Massimo Giletti si professa single da anni mentre Claudia Gerini lo è tornata da poco. La scorsa estate il suo ex Simon Clementi, attivo nel campo dell’imprenditoria, è stato sorpreso alle Baleari con un’altra donna, in atteggiamenti intimi inequivocabili.

L’attrice è intervenuta spiegando che con Simon aveva già chiuso la love story e che quindi non c’era alcun tradimento di cui discutere. Inoltre l’ex ragazza di Non è la Rai ha aggiunto che la relazione si è conclusa in modo piuttosto pacifico, di comune accordo.