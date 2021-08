Claudia Gerini tradita da Simon? Ora parla l’attrice: i dettagli sulla rottura

Claudia Gerini rompe il silenzio sulla relazione con Simon, confermando in parte ciò che è trapelato in questi giorni sul suo rapporto sentimentale. Dall’altro lato smentisce alcune indiscrezioni inerenti alle cause che hanno portato la love story verso il capolinea. Ma si riavvolga rapidamente il nastro: pochi giorni fa il magazine Diva e Donna ha pubblicato delle foto del suo ex compagno, ritraendolo a Formentera al fianco di una misteriosa mora. La questione ha subito spinto a credere che la relazione fosse scoppiata per via di presunti tradimenti da parte del manager. In realtà, le cose stanno diversamente.

“Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici”. Così Claudia Gerini, in una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, circa la conclusione della love story con il manager. Un commento secco ma ricco di informazioni importanti. La prima: è ufficiale che il legame sentimentale non ci sia più e che le strade si sono divise. La seconda: non c’è stata alcuna mancanza di rispetto durante la storia. La terza: nonostante la passione sia evaporata, i due ex sono rimasti in buoni rapporti.

E le foto che hanno ritratto l’imprenditore 50enne in dolce compagnia alle Baleari? Con ogni probabilità, la love story con la Gerini è giunta al termine prima che Simon iniziasse una nuova frequentazione. Dunque, nessun tradimento e risolto l’arcano mistero.

Claudia e Simon avevano allacciato una relazione nel 2019: la Gerini fu stregata dall’uomo tanto che in diverse occasioni disse di essere certa che fosse la persona giusta con la quale restare per tutta la vita. Qualcosa poi non è filato liscio ed è arrivata la rottura.

Al momento l’attrice è single e continua a dedicare tutte le sue attenzioni al lavoro e alle figlie: Rosa, che è una giovane 17enne (nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli), e Linda, 11 anni (avuta dall’ex compagno Federico Zampaglione).

Con il suo ex storico, Zampaglione, Claudia ha un ottimo rapporto tanto che qualche tempo fa, assieme a Simon, ha trascorso dei giorni di vacanza con il cantante, che, tra l’altro, di recente è convolato a nozze con Giglia Marra.