Claudia Gerini torna single, con Simon è finita: lui beccato con un’altra

Novità nella vita privata di Claudia Gerini. La famosa attrice romana è tornata single: è finita la sua relazione con Simon, imprenditore 50enne. A dare l’annuncio è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche le foto dell’uomo in compagnia di un’altra donna.

Simon è stato infatti pizzicato a Formentera con una misteriosa mora il cui nome sarebbe Fabrizia. I due sono stati paparazzati tra baci e abbracci nel mare delle Baleari. La passione è alle stelle tra l’ex fidanzato di Claudia Gerini e la nuova fiamma.

Al momento non si conoscono i dettagli della rottura tra la Gerini e Simon: non è chiaro quando e perché la loro liaison sia finita. Come sempre l’ex ragazza di Non è la Rai preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera intima. Di sicuro nessuno si aspettava una separazione così veloce.

Insieme dal 2019, Claudia Gerini aveva parlato più volte di Simon come dell’uomo giusto della sua vita. Così giusto da pensare addirittura di diventare di nuovo mamma all’età di 49 anni. La star di Suburra e tante altre fiction e film italiani non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

L’attrice è già mamma di: Rosa, 17enne nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, 11 anni, avuta dall’ex compagno Federico Zampaglione. Il rapporto con Simon sembrava qualcosa di giusto, perfetto, tanto che la Gerini aveva già presentato l’uomo alle sue figlie.

Non solo: qualche tempo fa Claudia Gerini e Simon si erano concessi una vacanza insieme a Federico Zampaglione e alla moglie Giglia Marra. Una grande famiglia allargata dove tutto sembrava procedere per il meglio. E invece, come un fulmine a ciel sereno, qualcosa si è spezzato…

Vacanze da single per Claudia Gerini

Mentre Simon si gode attimi di passione a Formentera, Claudia Gerini sta trascorrendo vacanze da single. L’interprete si è concessa qualche giorno di relax tra Panarea e Capalbio prima di tornare a lavoro. La Gerini sarà presto protagonista dei film: Tapis roulant, La giostra e Diabolik.