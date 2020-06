Claudia Gerini è fidanzata con l’imprenditore Simon: le ultime dichiarazioni dell’attrice

Da un anno Claudia Gerini è di nuovo serena in amore. Dopo la breve relazione con il collega più giovane Andrea Preti, che tanto ha fatto chiacchierare, l’attrice romana si è innamorata di un imprenditore della sua età. Si tratta di Simon, con il quale la Gerini fa coppia fissa dal 2019. Un amore non nascosto alla stampa ma piuttosto riservato. Del resto Claudia è sempre stata così: non ha mai sbandierato troppo le sue liaison ma oggi cerca di essere discreta pure per rispetto del lavoro del nuovo compagno e della sua famiglia. Anche Simon, proprio come la Gerini, ha due figli nati da un precedente rapporto.

Claudia Gerini racconta il primo incontro con il fidanzato Simon

In un’intervista al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 13 giugno 2020, Claudia Gerini ha parlato a lungo della sua nuova relazione e dell’incontro con Simon. Avvenuto nel 2019 a Cortina, dove entrambi si trovavano con i rispettivi figli. Proprio come la Gerini, pure Simon è padre di due figli nati da una precedente relazione ormai conclusa. L’incontro tra l’imprenditore e l’attrice è avvenuto durante un aperitivo, prontamente si sono scambiati i numeri di telefono e per mesi si sono sentiti solo telefonicamente. “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre. Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta. E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro”, ha confidato la 48enne, che in questo periodo si sente davvero felice dopo tante delusioni sentimentali.

Claudia Gerini pronta a sposare il fidanzato Simon?

Oggi Claudia Gerini e Simon stanno ancora insieme e sono molto complici e affiatati. I due sono riusciti a ritrovarsi dopo tre mesi di lontananza: a causa dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown sono stati infatti separati. “Ma aspettarci è stato molto romantico”, ha ammesso l’attrice, che non esclude in futuro di poter convolare a nozze con l’imprenditore. Per la Gerini si tratterebbe del secondo matrimonio: dal 2002 al 2004 è stata sposata con Alessandro Enginoli, dal quale ha avuto Rosa, che ha 16 anni e sogna di seguire le orme materne (ha già recitato nella fiction L’Aquila-Grandi speranze). Claudia ha poi avuto Linda dall’ex compagno Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino.