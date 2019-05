Claudia Gerini: le prime parole sul nuovo fidanzato Simon

Claudia Gerini parla per la prima volta del nuovo fidanzato

Claudia Gerini ha deciso di uscire allo scoperto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 maggio, l’attrice ha ammesso di frequentare una persona. Un nuovo fidanzato con il quale la romana è stata già beccata nelle ultime settimane. Ma a contrario delle altre volte, la Gerini ha scelto di non nascondersi più e di parlare apertamente della nuova fiamma. Seppure con discrezione e moderazione, visto che l’uomo – il cui nome è Simon – non fa parte del mondo dello spettacolo e non è di certo in cerca di notorietà. Claudia – la cui ultima relazione importante è stata quella con l’attore Andrea Preti, di 17 anni più giovane – si è detta felice e serena per questa nuova fase della sua vita sentimentale.

Le parole di Claudia Gerini sul nuovo fidanzato Simon

“La mia vita sentimentale procede, non si è fermata. Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così”, ha dichiarato Claudia Gerini a Chi. L’attrice ha preferito non rivelare il nome del suo nuovo fidanzato ma secondo una soffiata di Tabloit, il fortunato è Simon, un imprenditore noto a Roma. Nella Capitale Simon possiede due attività, è inoltre divorziato e padre di una bambina.

Claudia Gerini: tre storie importanti e due figlie

Prima di incontrare Simon, Claudia Gerini ha avuto tre storie importanti. La prima è stata quella con l’ex marito e dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Da quel rapporto è nata Rosa, oggi splendida 15enne che vuole inseguire le orme della madre tanto che ha già ottenuto piccoli ruoli in film e fiction. Successivamente la Gerini ha amato Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino, dal quale ha avuto la secondogenita Linda. La liason tra Claudia e il già citato Andrea Preti è invece durata appena un anno, ma è stata piuttosto intensa e travolgente.