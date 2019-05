Claudia Gerini, svelata l’identità del nuovo fidanzato: il gossip

Claudia Gerini, svelata l’identità del nuovo fidanzato: ecco chi è, il gossip

Claudia Gerini pare proprio che si sia tuffata a capofitto in una nuova love story. Questo almeno quel che hanno raccontato le paparazzate di Diva e Donna che qualche giorno fa ha immortalato l’attrice a Roma mentre baciava per strada un misterioso uomo, con tanto di sorrisi e gesti ‘complici’. Ora, sembra che sia stata svelata l’identità di questa ‘misteriosa’ persona. A dare i dettagli dell’uomo che starebbe frequentando la Gerini ci ha pensato il sempre aggiornato sito Tabloit. Si tratterebbe di Simon, un imprenditore titolare di diverse attività situate nella capitale e dintorni.

Al fianco di Claudia c’è Simon: il rumore del gossip attorno all’attrice 47enne

Tabloit scrive che l’attrice 47enne si vede con l’imprenditore Simon che, sempre seguendo le indicazioni del magazine, sarebbe divorziato e padre di una figlia, avuta da una precedente relazione. Non resta che attendere che la coppia esca ufficialmente allo scoperto e confermi la love story. Cosa che finora non è avvenuta. Anzi, Claudia, nelle ultime interviste, si è sempre dichiarata single dopo aver chiuso il rapporto sentimentale avuto con Andrea Preti, modello e attore di 17 anni più giovane di lei.

Claudia Gerini, la fine della storia con Andrea Preti: “Sono stata onesta. Gliel’ho detto in faccia”

“Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”, dichiarava Claudia in una passata intervista circa la fine dell’amore con Preti. “Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”, concludeva l’attrice. Ricordiamo che la Gerini, in passato, è stata sposata con l’imprenditore Alessandro dal quale è nato un frutto d’amore, Rosa (14 anni). Poi ha avuto una lunga storia durata 11 anni con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, da cui ha avuto Linda (9 anni). Naufragato anche questo amore si è legata ad Andrea Preti. Oggi, il gossip è tornato a rumoreggiare: pare che il suo cuore appartenga a Simon.