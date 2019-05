Claudia Gerini bacia un uomo misterioso: è il suo nuovo fidanzato?

Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? Le foto di Diva e Donna

Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? L’attrice si professa single da tempo ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sembrano dimostrare il contrario. La star di tante fiction e film made in Italy è stata pizzicata a Roma, mentre bacia per strada un misterioso uomo, la cui identità è sconosciuta. Oltre a scambiarsi baci passionali, Claudia e il suo accompagnatore passeggiano per la Capitale tra sguardi intensi e dolci sorrisi. È nata una nuova coppia? Al momento è troppo presto per dirlo: la Gerini tiene la bocca cucita sulla questione. Su Instagram, dove è sempre molto attiva, l’attrice preferisce parlare di altro con i suoi follower. Nessun accenno a faccende sentimentali, sull’account dell’interprete romana solo scatti e video inerenti la sua vita da mamma e la sua professione.

Il passato sentimentale dell’attrice Claudia Gerini

Da mesi Claudia Gerini non trova pace in amore. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Preti, modello e attore di diciassette anni più giovane, la star di Suburra si è limitata a vivere delle passioni fugaci. Come quella con il principe Fabio, con il quale è stata pizzicata qualche mese fa proprio dai paparazzi di Diva e Donna.

Claudia Gerini: due figlie da due storie importanti

Claudia Gerini ha alle spalle un matrimonio fallito con l’imprenditore Alessandro dal quale ha avuto la figlia Rosa, oggi 14enne che sta seguendo le orme della madre (ha recitato nella fiction Rai L’Aquila Grandi Speranze). Da non dimenticare poi la lunga relazione con Federico Zampaglione dei Tiromancino, dalla quale è nata la piccola Linda.