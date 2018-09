La storia di Claudia Gerini e George Clooney: la rivelazione a Vieni da me di Caterina Balivo

Ospite della prima puntata di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Claudia Gerini ha parlato della sua vita sentimentale. L’attrice ha speso qualche parola sull’ultimo ex fidanzato, Andrea Preti, e ha fatto una rivelazione inaspettata su George Clooney. A proposito del naufrago dell’Isola dei Famosi, la Gerini ha ammesso che la storia d’amore non è naufragata per la differenza d’età – lei 46 anni, lui 30 anni – bensì per incompatibilità caratteriale. Quando la Balivo ha fatto notare alla sua ospite che Preti ha sofferto molto per la fine di questo rapporto, la star di Suburra ha replicato: “Mi dispiace averlo fatto piangere tanto, mi dispiace veramente. Ma anche lasciare fa male”.

Claudia Gerini è uscita a cena con George Clooney

Claudia Gerini ha poi confidato a Vieni da me di aver frequentato anni fa George Clooney, quando l’attore non era ancora sposato con Amal Alamuddin. “Tanti anni fa ho conosciuto Clooney ad un evento. Eravamo nella hall dell’albergo insieme a Danny DeVito. Abbiamo iniziato a chiacchierare tutti e tre, una conversazione che è durata un bel po’. Alla fine Clooney mi ha chiesto il numero e dopo qualche giorno mi ha telefonato. Non ci volevo credere, poi alla fine siamo usciti insieme, non da soli ma anche con altri amici. Una serata piacevole, ma niente di più”, ha raccontato la Gerini.

Claudia Gerini è attualmente single dopo Andrea

Al momento Claudia Gerini è single. Dopo la storia finita male con Andrea Preti, l’interprete ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e le sue figlie, Rosa e Linda, avute dalle relazioni finite male con Alessandro e Federico Zampaglione dei Tiromancino.