Claudia Gerini torna a parlare di Andrea Preti: “Ecco perché tra di noi è finita”

Claudia Gerini torna a parlare della fine della storia con Andrea Preti: “Non me la sono sentita. Ma sono stata onesta”

Gli appassionati di gossip ricorderanno sicuramente la fine burrascosa della storia d’amore tra Andrea Preti e Claudia Gerini. Lui, 16 anni più giovane di lei, aveva fatto sapere ai giornali di essere stato lasciato “senza pietà” dall’attrice che, di punto in bianco, avrebbe deciso di troncare il rapporto. Dopo tempo, però, oggi arriva anche la versione chiara e concisa della Gerini. In un’intervista pubblicata dal settimanale Grazia, infatti, la protagonista di Suburra ha parlato di come sia arrivata alla decisione di lasciare Andrea e, di conseguenza, del perché alla fine ha deciso di farlo. “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti” ha dichiarato lei “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia”.

Claudia Gerini dopo la rottura con Andrea Preti: “Lui è adulto, saprà andare avanti”

Adesso, a distanza di tempo, Claudia Gerini parla a mente fredda della rottura con Andrea Preti. “Lasciare una persona è triste, certo, ma nella vita succede” ha affermato l’attrice durante l’intervista “Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti”. È stato forse un problema la loro differenza di età? A questa domanda la Gerini ha risposto: “Di solito preferisco quelli che hanno percorso i miei stessi chilometri”. Il termine “toy boy”? “Dispiaceva più a lui che a me” ha rivelato l’attrice.

Claudia Gerini e le critiche alla società maschilista: l’attrice dice la sua riguardo la differenza di età all’interno di un rapporto di coppia

Quanto detto e scritto su di lei e il suo rapporto con Andrea Preti, però, ha dato molto su cui riflettere a Claudia Gerini. “La definizione ‘toy boy’ riflette la cultura arcaica e maschilista che ridicolizza la differenza d’età tra due partner solo quando la donna è nata prima” ha sostenuto nella sua intervista l’attrice “Se, invece, l’uomo ha 30 anni più della sua compagna non è da prendere in giro ma da ammirare. Una discriminazione assurda”.