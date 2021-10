Giletti e Claudia Gerini, dolce compagnia a Roma: le foto romantiche

Dolce compagnia, resa ancor più zuccherosa dalla cornice da sogno offerta dalla bellezza eterna della Fontana di Trevi. Massimo Giletti e Claudia Gerini sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi Magazine mentre erano impegnati in una fitta conversazione nei pressi del celebre monumento di Roma. Il conduttore di Non è l’Arena e l’attrice capitolina, che da poche settimane è tornata single (è giunta al capolinea la relazione imbastita con Simon Clementi), si sono dati appuntamento a tarda serata in uno dei luoghi simbolo della Capitale. I turisti presenti e i cittadini romani che transitavano da quelle parti in quel momento non hanno potuto far altro che notare la ‘strana coppia’. E infatti, da parte del giornalista e dell’interprete non è mancato un saluto ai fan.

Chi Magazine ha divulgato le foto romantiche dell’incontro. Romantiche non tanto perché tra i due ci sia in corso una relazione sentimentale, quanto piuttosto perché lo sfondo in cui sono stati sorpresi è un richiamo ai sognatori d’amore. E anche perché, laddove ci fosse una love story ‘clandestina’ in corso, la Fontana di Trevi non è proprio il posto migliore in cui passare inosservati. Inoltre si ricorda che Giletti, da mesi, quando si muove, lo si nota ancor più in quanto ha sempre appresso la scorta dopo essere finito nel mirino del boss mafioso Graviano, che lo ha minacciato.

Quindi? Che ci facevano Claudia e Massimo appollaiati nel cuore di Roma? Si conoscono da anni e sono amici. La sera in cui sono stati paparazzati, sono stati sopresi semplicemente a prendere una boccata d’aria fresca mentre si stavano presumibilmente lasciando andare a confidenze private. Da amici appunto.

Claudia Gerini e Giletti single

Giletti si professa single da anni mentre Claudia Gerini lo è tornata da poco. La scorsa estate il suo ex Simon Clementi, attivo nel campo dell’imprenditoria, è stato sorpreso alle Baleari con un’altra donna, in atteggiamenti intimi inequivocabili. L’attrice è intervenuta spiegando che con Simon aveva già chiuso la love story e che quindi non c’era alcun tradimento di cui discutere. Di recente, inoltre, l’interprete romana ha aggiunto che la relazione si è conclusa in modo piuttosto pacifico, di comune accordo: “Nessuno ha beccato nessuno, nessuno ha tradito nessuno. Semplicemente io e Simon abbiamo scelto di non essere più una coppia rimanendo amici”.