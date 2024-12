Striscia colpisce ancora, dopo Mariotto tapiro a Milly: la reazione

Dopo la consegna del tapiro d’oro a Guillermo Mariotto da parte di Valerio Staffelli, Striscia La Notizia ha colpito ancora. Questa volta, difatti, l’inviato del notiziario di Canale 5 ha raggiunto Milly Carlucci, conduttrice di Ballando Con Le Stelle, per chiederle un commento in merito al fuorionda del giudice al momento del suo ritorno nello studio del programma di Rai 1. Il servizio andrà in onda nella puntata di questa sera, tuttavia sul web c’è già qualche anticipazione a riguardo. Scopriamo meglio com’è andata e qual è stata la reazione della Carlucci.

La consegna del tapiro d’oro a Milly Carlucci

Striscia La Notizia continua ad indagare sul fuorionda di Guillermo Mariotto nell’ultima puntata di Ballando Con Le Stelle. Dopo il tentativo di consegna del tapiro d’oro al giudice non andato a buon fine, l’inviato Valerio Staffelli ha questa volta raggiunto la conduttrice dello show Milly Carlucci. Il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5, tuttavia sui profili social del programma satirico ci sono già alcune anticipazioni ed uno spezzone del video dell’incontro tra Carlucci e Staffelli. Milly ha accettato il tapiro, consegnatole proprio a causa della vicenda legata a Mariotto.

La conduttrice di Ballando Con Le Stelle ha quindi commentato il fuorionda del giudice, affermando con sicurezza come l’offesa non fosse rivolta a lei. Carlucci ha difatti spiegato come Guillermo la chiami “mami”, aggiungendo tuttavia che ascolterà con attenzione l’audio del fuorionda per capire meglio la dinamica e che cercherà di approfondire la questione chiedendo alle persone che erano con lui in quel momento.

Queste le sue parole precise a riguardo:

Mi offendevo se non lo prendevo quest’anno. Io oggi avrò l’audio estrapolato dalla diretta, pulito, aperto, per ascoltare. Cercherò di scoprirlo dal gruppo che era intorno a lui.

Stando alle dichiarazioni di un collaboratore di Mariotto a Gabriele Parpiglia, il giurato di Ballando Con Le Stelle ce l’aveva con una zanzara che gli stava ronzando intorno dietro le quinte dello studio di Rai 1.

Staffelli ha chiesto a Milly anche un commento in merito all’altra polemica relativa al giudice. Lei ha sottolineato come il suo gesto non fosse stato intenzionale.

Quello di questa sera non è l’unico tapiro d’oro ricevuto da Milly Carlucci. La conduttrice è difatti già alla sua quarta statuetta.