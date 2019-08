Stranger Things news, Robin doveva essere “un’altra”: confessione attrice

Robin di Stranger Things, verità sul coming out

Robin è gay e no, non ci sarà nessun futuro felice con Steve a Stranger Things. Il colpo di scena quasi sul finale dell’ultima stagione è stato deciso solo in un secondo momento: i fratelli Duffer non avevano proprio idea di come si sarebbe dovuta evolvere la storia di Robin, fino a quando non hanno avuto un lampo di genio – e ne hanno tanti – nel bel mezzo delle riprese! Anche Maya Hawke – l’attrice che interpreta Robin – ha permesso che la storia del suo personaggio avesse quel tipo di svolgimento; i Duffer sono però stati sempre convinti di una cosa: Robin e Steve di Stranger Things non si sarebbero mai e poi mai fidanzati! E quale modo migliore per mandare all’aria una potenziale storia d’amore se non con un inaspettato coming out?

Vi abbiamo parlato di tutti i personaggi gay di Stranger Things, e Robin è ovviamente fra questi: nella quarta stagione probabilmente la sua amicizia con Steve si rafforzerà, anche se non è detto che sarà presente in tutti gli episodi. Sarebbe un peccato non vederla anche nella nuova stagione, dato che è stata una delle protagoniste della numero tre. Quanti siparietti esilaranti ci ha regalato assieme a Steve! Al Wall Street Journal Magazine, Maya Hawke ha spiegato quando si è deciso di fare quella confessione importante al suo amico: “Durante le riprese abbiamo cominciato a capire che lei e Steve non sarebbero dovuti stare insieme e che sarebbe stata gay. Anche quando torno indietro e guardo gli episodi precedenti, sembra proprio la decisione più ovvia di sempre”.

L’attrice ha proseguito: “I fratelli Duffer, Shawn Levy e io abbiamo avuto molte conversazioni durante le riprese e non sapevamo che futuro dare a Robin fino a quando non abbiamo girato l’episodio quattro e il numero cinque: proprio in quel momento abbiamo preso la decisione finale! È stata una specie di conversazione collaborativa e sono davvero molto contenta di come sia andata”. Robin farà parte di quei personaggi che non ci saranno di sicuro nella quarta stagione di Stranger Things? Certamente rivedremo lei, il personaggio-chiave della serie Tv Netflix, Undici, e scopriremo la verità sui suoi poteri telecinetici.