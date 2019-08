Stranger Things 4, riprese più lunghe: data inizio slittata

By

Riprese Stranger Things 4: nuove idee per la serie Tv Netflix

Le riprese di Stranger Things 4 potrebbero durare più del previsto. Ad annunciarlo è il sito TechRadar, sempre aggiornatissimo sul mondo di questa amatissima serie Netflix. I fratelli Duffer avrebbero un numero impressionante di idee riguardo alla quarta stagione. E, in effetti, un mondo (apparentemente) infinito come quello del Sottosopra potrebbe innescare sorprendenti scenari. I protagonisti saranno sempre loro, il gruppetto di Loser che non si fanno spaventare da nessuno, nemmeno da Demogorgoni affammati e da un’entità aliena (o un esperimento?) chiamata Mind Flyer, capace di soggiogare persino gli essere umani. Billy (Dacre Montgomery) ne sa qualcosa.

Data prima puntata Stranger Things: la quarta stagione slitta a causa di alcuni motivi

Gli attori di Stranger Things 4 staranno quindi più a lungo sul set. Se, fino a qualche giorno fa, si pensava che la nuova stagione sarebbe cominciata a fine 2020, adesso invece pare proprio che la vedremo solo nel 2021. E non è detto i primi mesi dell’anno. Probabilmente verrà rilasciata nella primavera del 2021. Oltre alle idee nate in corso d’opera, anche la nuova location della serie Tv avrebbe provocato un prolungamento delle riprese.

Ultime notizie Stranger Things: anticipazioni sui personaggi e sulla trama

Nel frattempo cominciano a emergere delle anticipazioni di Stranger Things, ma anche delle strane teorie e delle accuse nei confronti di alcuni personaggi! Molti hanno dato la colpa della morte di Jim Hopper (David Harbour) e Billy a Dustin e Suzie… il motivo non è tanto assurdo come può sembrare. Abbiamo scoperto, nell’ultimo periodo, anche la verità su Robin (Maya Hawke): avrebbe dovuto essere un’altra all’interno del mondo di Stranger Things!