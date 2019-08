Stranger Things, Dustin e Suzie reponsabili di due morti?

Suzie e Dustin incolpati dai fan: hanno ucciso due personaggi di Stranger Things!

A furor di popolo, Dustin e Suzie sono stati proclamati la coppia più bella di Stranger Things! Nonostante non abbiamo mai visto i due insieme, vicinissimi (ma solo a distanza), i fan della serie Tv Netflix si sono innamorati perdutamente dei due. E come potrebbe essere altrimenti? La loro performance canora è stata senza dubbio uno dei momenti più belli della terza stagione: hanno cantato NeverEnding Story, la colonna sonora del celeberrimo film La storia infinita di Wolfgang Petersen. Ma c’è anche chi ha puntato il dito contro questa coppia: sarebbe stata indirettamente l’artefice della morte di due amatissimi personaggi!

Stranger Things news, la canzone NeverEnding Story non ha permesso a Hopper di salvarsi

Ricordate il momento in cui Suzie e Dustin di Stranger Things scaldano le loro ugole? Jim Hopper e Joyce Bayer erano intenzionati a far saltare in aria il macchinario capace di aprire il varco del Sottosopra: se non ci fosse stata alcuna esibizione canora, i due avrebbero potuto girare le chiavi in tempo, prima dell’arrivo dei russi. Una perdita di tempo che è costata la vita a Hopper, anche se quest’ultimo potrebbe ritornare nella quarta stagione per un motivo particolare.

I commenti dei fan di Stranger Things contro la coppia

Se Suzie avesse dato subito il codice della costante di Planck, anche Billy si sarebbe potuto salvare, invece di venire ammazzato dal Mind Flayer. Alcun fan di Stranger Things sono inferociti per il capriccio di Suzie (che, ve lo ricordiamo, è all’oscuro del Sottosopra e del pericolo russo) e su Twitter ancora adesso compaiono messaggi di questo tipo: “Se Dustin e Suzie non avessero cantato quella dannata canzoni, Billy e Hopper non sarebbero morti!”; “Non è possibile che per un capriccio di Suzie, noi abbiamo rinunciato a due personaggi come Hopper e Billy!”; “Vi prego, la prossima volta non interpellate Suzie, che ha ucciso due grandi a distanza!”; “Suzie è più pericolosa del Mind Flyer!”. Amata o non amata, Suzie sarà presente nel cast della quarta stagione di Stranger Things mentre dovremmo dire addio (per sempre?) ad altri personaggi.