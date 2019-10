Storie italiane oggi 4 ottobre non va in onda: ecco perché

Storie Italiane non va in onda su Rai1: il motivo della pausa

Oggi, venerdì 4 ottobre 2019, Storie Italiane non andrà in onda su Raiuno. Il programma mattutino condotto dalla brava Eleonora Daniele, interamente dedicato a temi di strettissima attualità legati ai principali casi di cronaca e all’indagine giornalistica, si ferma per un giorno e tornerà nuovamente sul primo canale della tv pubblica la prossima settimana a partire da lunedì 7 ottobre, come sempre intorno alle ore 10.00. Ma perché Storie Italiane non sarà trasmesso? Semplicemente per esigenze di palinsesto. Infatti al posto del talk show condotto da Eleonora Daniele ci sarà, in diretta, Lorena Bianchetti con A Sua Immagine in occasione delle festa di San Francesco d’Assisi.

Perché oggi Storie Italiane con Eleonora Daniele non c’è?

Storie Italiane questa settimana chiude un giorno in anticipo per lasciare spazio al programma a sfondo cattolico che racconta tante storie diverse ma tutte con un unico grande denominatore, ovvero la fede in Cristo. Insomma per questa volta dovremo fare a meno della compagnia della sempre più apprezzata Eleonora Daniele e delle sue interessanti interviste a personaggi dello spettacolo italiano. Ad annunciare la pausa anche la stessa conduttrice nella puntata di ieri (3 ottobre 2019) in cui ha intervistato Roberto Poletti, che ha raccontato il suo difficile trascorso da ragazzo “bullizzato”, e il l’innamoratissimo campione di nuoto Filippo Magnini, a cui è riuscita a sfilare l’annuncio delle future nozze con la bellissima Giorgia Palmas.

Storie Italiane sostituito da A sua Immagine: Lorena Bianchetti arriva al posto di Eleonora Daniele

Dopo esser stata ospitata in studio proprio a Storie Italiane dove si è commossa parlando della piccola figlia, del suo matrimonio e del padre scomparso appena dopo le nozze, sarà Lorena Bianchetti la protagonista del mattino di Rai1 al posto di Eleonora Daniele. A sua immagine, infatti, andrà in onda oggi 4 ottobre 2019 con una puntata speciale in occasione della festa di San Francesca d’Assisi. La puntata sarà dedicata ovviamente all’amato Santo, ma non solo. Come apprendiamo dal sito GuidaTv, in questa giornata “Si avrà un particolare occhio di riguardo per la Toscana, terra da cui quest’anno proviene l’olio tradizionalmente donato alla chiesa umbra e che, tra l’altro, è sede di importanti luoghi della vita di Francesco stesso, a cominciare da La Verna”.