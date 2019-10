Filippo Magnini a Storie Italiane: “Sposerò Giorgia Palmas, la più bella del mondo”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: l’annuncio del matrimonio a Storie Italiane su Rai1

Filippo Magnini, ospite di Storie Italiane su Raiuno, ha parlato della sua relazione amorosa con Giorgia Palmas. Il campione di nuoto e l’ex velina stanno insieme da circa un anno e mezzo e il prossimo 15 marzo festeggeranno il secondo anniversario di fidanzamento. Il bel Filippo ha raccontato di aver conquistato la Palmas con un tiramisù. In studio vengono trasmesse alcune foto della coppia e lui dichiara e conferma che ha intenzione di sposarla. Dopo la storia con la collega Federica Pellegrini ha intenzione, dunque, di convolare a nozze con la sua attuale compagna, anche se ancora non c’è una data ufficiale. Ad ogni modo per lui Giorgia Palmas è “la più bella del mondo”.

Storie Italiane, Filippo Bagnini sposerà Giorgia Palmas: La dedica d’amore e l’annuncio

Dopo l’intervista a Roberto Poletti, che ha parlato del suo difficile passato, Eleonora Daniele accoglie in studio Filippo Magnini. Insieme parlano della storia d’amore con Giorgia Palmas e inevitabilmente arriva la domanda: “Quando il matrimonio?”. Il campione di nuoto, dopo qualche momento di esitazione, risponde così: “Quando non lo so, ma Giorgia me la sposo!”. Filippo afferma che il matrimonio per lui è un valore importante e sposerà Giorgia perché è la persona giusta. Sulla futura sposa inoltre dichiara: “È una bellissima ragazza, anzi per me è la più bella del mondo. Però aldilà di questo ci sono tante altre cose che di lei mi piacciono: dal carattere, il fatto comunque che è una ragazza responsabile. È mamma e io l’ho sempre visto come un qualcosa in più…”.

Giorgia Palmas, Filippo Magnini svela: “Sembrerà strano ma l’ho conquistata con un tiramisù”

Filippo Magnini parlando dei primi incontri con Giorgia Palmas afferma che per lui è stato amore a prima vista. Eleonora Daniele gli chiede, a questo punto, come l’ha conquistata: “L’ho conquistata con un tiramisù, sembrerà strano ma è così”. E poi aggiunge: “Mi piace cucinare. Abbiamo iniziato a conoscerci subito dopo il mio compleanno e poco prima del suo compleanno. Quindi ci vedevamo da una decina di giorni e il giorno del suo compleanno invece di farle un regalo materiale, che poi le ho anche fatto, ho pensato di preparare la torta”. Magnini racconta di aver preparato il dolce nella cucina dell’albero dove alloggiava a Roma: “Ho preparato questo tiramisù per lei. Avevo una paura pazzesca, invece era anche molto buono e lei mi ha dato un bacio”.